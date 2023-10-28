ضبط 34 مخالفة فى حملة تموينية بمحافظة الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

شنت مديرية التموين بمحافظة الدقهلية، حملة رقابية على عدد من المخابز، حيث تشكلت الحملة فجر اليوم السبت ، شارك فيها محمد زغلول، مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية، مركزى طلخا و بلقاس

وأسفرت عن ضبط 34 مخالفة للتوجيهات الوزارية الخاصة بمنظومة إنتاج الخبز المدعم ، حيث تحرر عدد 15 محضر لإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من 10:29 جرام، تشمل عدد 7 محاضر فوق ال 20 جرام، 5 محاضر لمخالفة مواعيد العمل، 3 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، 4 محاضر تصرف في إجمالى 30 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام،1 محضر تجميع 3 شكائر دقيق بلدى مدعم، 1 محضر عدم وجود ماكينة الصرف، 1محضر تجميع بطاقات تموينية وعدم تمكين من ضبطها، 3محاضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى، 1محضر عدم وجود قائمة بيانات وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين

يأتي ذلك بناءا على توجيهات الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، بتشديد الرقابة على المنشآت التموينية، حفاظا علي الدعم ومدى جوده الخبز المعروض للمواطنين، وتؤكد مديرية تموين الدقهلية، على استمرار حملاتها فى مواجهة المخالفين.