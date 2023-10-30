مدير تعليم دشنا بقنا تقرر إحالة 3 مدارس للشئون القانونية لضعف المستوى الدراسى

قنا صابر سعيد

واصلت وفاء رشاد خلف الله، مدير إدارة دشنا التعليمية ، زيارتها المفاجئة للمدارس لضبط العملية التعليمية وانتظامها وذلك وفق تعليمات الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وذلك من خلال لجنة مكبرة ضمت عبد الحميد عبده، مدير إدارة المتابعة وإسماعيل خلف الله، مدير المرحلة، وأحمد حلمى، مدير التعليم الثانوي، وإبراهيم الدسوقى مسئول قسم الإحصاء، وعزب عبد ربه، رئيس قسم التوجيه المالي بالإدارة.

وتفقدت اللجنة المكبرة مدرسة أولاد حمادي الابتدائية بقرية أبو دياب شرق وأجرت تقيماً لمستوى التحصيل الدراسي للتلاميذ في مادة العلوم داخل فصول المدرسة وقررت إحالة معلمة مادة العلوم للشئون القانونية لضعف مستوى التلاميذ الدراسي في المادة، كما تفقدت حجرة الاقتصاد المنزلي بالمدرسة وقررت إحالة معلمة الاقتصاد المنزلي للتحقيق لعدم تفعيل المنهج وسوء نظافة الحجرة.

وتفقد اللجنة مدرستي الشرابلة الابتدائية والاعدادية بقرية أبو دياب شرق وتابعت الحجرات الدراسية وتقيم التلاميذ دراسيا وتفعيل الإشراف اليومي ونظافة المدرسة، كما تفقدت حجرة مناهل المعرفة بالشرابلة الإعدادية وقررت تحويل المسئول للشئون القانونية لعد استيفاء السجلات ونظافة الحجرة وقررت رشاد تحويل المدرستين للشئون القانونية لمخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للعملية التعليمية.

وأكدت رشاد، استمرار جولاتها الميدانية المفاجئة لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية، مشيرة إلى اهتمام الدولة بالمنظومة التعليمية وإتباع الأساليب الحديثة التي تساعد بدورها على الإبداع والابتكار على اعتبار ان التعليم يعد أحد الركائز في التنمية والبناء.