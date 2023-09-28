اليوم السابع
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الخميس، 28 سبتمبر 2023 07:27 م
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تسليم مستلزمات مدرسية للطلاب الأكثر احتياجا بإدارة دشنا فى قنا

الخميس، 28 سبتمبر 2023 07:08 م
تسليم مستلزمات مدرسية للطلاب الأكثر احتياجا بإدارة دشنا فى قنا جانب من الفاعليات
قنا صابر سعيد

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سلمت وفاء رشاد خلف الله، مدير عام إدارة دشنا التعليمية بقنا، عدد من المستلزمات المدرسية للطلاب والطالبات الأكثر احتياجا، بديوان عام إدارة دشنا، بناءً على تعليمات الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

قالت رشاد، إن المبادرة تهدف إلى توفير المستلزمات الدراسية للطلاب، وإدخال البهجة والسرور عليهم في بداية العام الدراسي الجديد، مضيفة أن ذلك يأتي انطلاقا من الدور الإنساني والمجتمعي للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور وتستهدف توزيع شنط مدرسية، وجواكت، وأحذية، على الطلاب الأكثر احتياجاً بمدارس الإدارات التعليمية بالتنسيق مع قسم التربية الاجتماعية.

حضر التسليم محمد عمر رئيس قسم التربية الاجتماعية، وحمدي الهجين مسئول المشاركة المجتمعية، وموجهي التربية الاجتماعية.


تعليم دشنا

توزيع مستلزمات مدرسية

محافظة قنا

اخبار قنا



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