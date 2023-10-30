وأضاف العرابي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الإثنين، أن محاولة وفد المحكمة الجنائية الدولية دخول قطاع غزة للوقوف على حقيقة الأوضاع يؤكد أن هناك إصرارًا على التحقيق في المذابح التي ترتكبها دولة الاحتلال في حق المدنيين الأبرياء بقطاع غزة وأن تلك الجرائم لن تمر دون عقاب.

ونوه العرابي بأن هناك تغير ملحوظ في موقف الدول التي أيدت دولة الاحتلال منذ السابع من أكتوبر؛ إذ أن هناك تراجعا واضحا في دعمها لإسرائيل لاسيما أن جرائم الحرب التي يتم تنفيذها بالقطاع يشاهدها العالم أجمع بل ويتم توثيقها في ظل التقدم التكنولوجي لوسائل الاتصالات.

ورأى وزير الخارجية الأسبق أن بعض من مؤيدي إسرائيل والذين أعطوها "حق الدفاع عن النفس" وجدوا أنفسهم متهمين أمام شعوبهم والرأي العام العالمي بالمشاركة في قتل المدنيين والأطفال والنساء نظرًا لعدم احترام إسرائيل لقواعد الحرب والشرعية الدولية وانتهاجها لسياسة العقاب الجماعي والإبادة.