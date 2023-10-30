محافظ الدقهلية يتفقد المراحل النهائية بمشروع امتداد المشاية الجديد على النيل بالمنصورة

تفقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الإثنين، تنفيذ المراحل النهائية فى القطاع الأول من مشروع امتداد المشاية الجديد على النيل، ويضم طريق سيارات، وممشى سياحى، ترفيهى لأبناء الدقهلية، ويتم تنفيذه على مرحلتين، المرحلة الأولى تضم قطاع بطول 550 مترا، والمرحلة الثانية تضم قطاع بطول 700 متر، بعرض يصل إلى 14 مترا، يضم طريق سيارات بعرض 6 أمتار، وممشى سياحى على النيل ورصيف بجوار الأبراج السكنية، وذلك بحضور أيمن سميح، مدير عام هيئة الطرق بالدقهلية، منى الساعى مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة،

وأوضح المحافظ، أن القطاع الأول بطول 550 مترا، تم الانتهاء من صب البلاطات الخرسانية، بطول 450 مترا، بنسبة 80 %، بالإضافة إلى صب خرسانات ميول الجسر، وجارى البدء فى تجهيز وتأسيس الممشى السياحى وتركيب الانترلوك.

ووجه " مختار " بسرعة الانتهاء من صب بلاطات القطاع الأول بالكامل وتركيب بلاط الانترلوك للممشى السياحى والرصيف ودخوله الخدمة لخلق متنفس ترفيهى للمواطنين لحين الانتهاء من استكمال باقى المشروع، كما وجه بسرعة البدء فى تجهيز وتأسيس مداخل ومخارج الممشى لربطه بشارع سعد زغلول.

وأشاد محافظ الدقهلية، بالأعمال الجارية ووجه بتكثيف الأعمال من خلال زيادة مجموعات عمل جديدة والتنسيق الكامل بين كافة الجهات لتذليل أى معوقات والانتهاء من المشروع وفقاً للبرنامج الزمنى لدخوله الخدمة لخدمة المواطنين والقضاء على التكدس المرورى.