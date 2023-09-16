الممشى السفلى بكورنيش بنى سويف .. يضم بوابات إلكترونية ونافورة راقصة

وقال الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف، إن كورنيش النيل يعد صديق لذوى الهمم حيث إنشاء 6 رامبات لذوى الهمم بالمنطقة"رامب بالباركينج، و5 رامبات ببوابات دخول وخروج منطقة الكورنيش السفلى"، بالإَضافة لإنشاء حمام مجهز لذوى الهمم بكل دورة مياه بالمنطقة، مؤكدا على أن ذلك تمت مراعاته فى التصميم المعمارى والإنشائى للكورنيش

وأضاف المحافظ أن مكونات الكورنيش، تشمل: باركينج بطاقة استيعابية تستوعب أكثر من 90 سيارة، ومطعم من دورين، ونافورتين أرضية وراقصة ومارينا، ومنطقة ملاهي أطفال، ومدرجات للجمهور، وعدد 2 مجمع كافيهات ومحلات تجارية ، بجانب مساحات خضراء ممتدة على طول الممشى، وأكشاك تجارية، وعدد من بوابات الدخول لمنطقة الكورنيش، والتي تم مراعاة "كود الإتاحة" عند تصميمها لتمكين ذوى الهمم "تحت شعار الكورنيش صديق لذوى الهمم" ،حيث تضم 6 رامبات (رامب بالباركينج، و5 رامبات ببوابات الدخول وحمام مجهز لذوي الهمم بكل دورة مياه.