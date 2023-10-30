لماذا نشعر بارتفاع الحرارة؟ ومتى نرتدى الملابس الشتوية؟ الأرصاد تجيب.. فيديو

كشف محمود القياتى عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة حتى نهاية الأسبوع وبدايات الأسبوع المقبل تزامنا مع تأثر البلاد بشبورة وفرص أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من أنحاء الجمهورية.

وكشف عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه لازالت البلاد تتأثر بشبورة كثيفة على الطرق خاصة الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية، مع ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة بمعدل درجة ودرجتين عن المعدلات الطبيعية لها فى مثل هذا الوقت من العام وهو السبب فى الشعور والإحساس بارتفاع الحرارة، مع وجود نسب رطوبة مرتفعة خلال فترات الليل.

بداية من غد الثلاثاء وحتى الأربعاء، نتأثر بامتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب على السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى لتتاثر البلاد بأمطار متفاوتة الشدة على أغلب أنحاء الجهوية، حيث متوقع أن تشهد البلاد غدا فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار متوسطة تكون رعدية رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مدينتى حلايب وشلاتين، وأمطار خفيفة ورعدية أحيانا على شمال الصعيد.

ولفت إلى أنه من المتوقع من يوم الخميس أن تتحرك الكتل الهوائية بعيدة عن الحدود المصرية لتشهد البلاد استقرار فى الأحوال الجوية وتنتهى فرص الأمطار عدا فرص أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين، وتعاود الشبورة الكثيفة فى الظهور مرة أخرى على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وعن موعد تغيير نوعية الملابس، أشار إلى أن الارتفاع فى درجات الحرارة يستمر لمدة أسبوع آخر قادم، وأن الحديث عن الملابس الشتوية ليس فى هذه الفترة، لافتا إلى أنه مع حدوث أى تغيرات فى حالة الطقس ودرجات الحرارة سيتم الإعلان عنها للمواطنين لاتخاذ التدابير اللازمة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق، مع وجود نشاط للرياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثيرا للرمال والأتربة على بعض المناطق.

ومتوقع غدا فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانا على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار متوسطة تكون رعدية رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مدينتى حلايب وشلاتين، وأمطار خفيفة ورعدية أحيانا على شمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 23، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 19، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 20، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 23، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 24.