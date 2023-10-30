فوائد حليب الماعز لصحتك منها يعالج النحافة والأنيميا وأسهل فى هضمه

كتبت فاطمة خليل

حليب الماعز من أكثر الألبان استخدامًا في العالم، حيث إن مستوى استهلاكه مرتفعا جدًا لدرجة أنها تضم ما يقرب من 65-72٪ من مستهلكي الألبان على مستوى العالم، ويرجع ذلك أيضًا إلى سهولة تربية الماعز مقارنة بالأبقار، علاوة على ذلك، يحتوي حليب الماعز على سعرات حرارية وبروتينات ودهون جيدة، ولذلك فإن الكثيرين يفضلون حليب الماعز على حليب البقر، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد حليب الماعز لصحتك والفرق بينه وبين حليب البقر، بحسب موقع healthify me.

الفرق بين حليب الماعز وحليب البقر ما يميز حليب الماعز عن غيره من أشكال الحليب هو كثافته ودسمته. وله فوائد صحية عديدة أيضًا، على سبيل المثال، فهو أسهل في الهضم، وأقل خطورة في التسبب في حساسية الحليب، ويعزز صحة القلب. الاختلافات بين حليب البقر وحليب الماعز المذاق

حليب الماعز أحلى قليلاً من حليب البقر. لكن ذلك يعتمد على تقنيات المعالجة والتعبئة والبسترة المختلفة. الشكل تقوم الماعز بتحويل الكاروتين الموجود في نظامها الغذائي إلى فيتامين أ بشكل أكثر كفاءة. ونتيجة لذلك، فإن الحليب والقشدة والزبدة التي ينتجها حليب الماعز تكون أكثر بياضا. أثناء معالجته، يصبح لون الجبن المصنوع من حليب الماعز أصفر كلاسيكي. الهضم تؤدي الكريات الدهنية الأصغر حجمًا في حليب الماعز إلى الحصول على خثارة أصغر حجمًا وأكثر ليونة. وذلك لأنه يمكّن الإنزيمات الهضمية من تحطيمه بسرعة أكبر. كما أنها تحتوي على مستويات أعلى من الأحماض الدهنية قصيرة ومتوسطة السلسلة. ونتيجة لذلك، فإنه يجعل عملية الهضم أسرع وأسهل. تحمل اللاكتوز وجود السكر في الحليب يسمى اللاكتوز. يسبب عدم تحمل اللاكتوز انزعاجًا خفيفًا إلى شديدًا. يحتوي حليب الماعز على كمية أقل من اللاكتوز مقارنة بحليب البقر، مما يجعله خيارًا أفضل للأشخاص الذين يعانون من حساسية خفيفة من اللاكتوز. يناسب مرضى الحساسية عادة ما يسبب Alpha S-1 Casein حساسية الحليب. إنه رد فعل جسدي لواحد أو أكثر من البروتينات الموجودة في الحليب. ومع ذلك، كانت هناك حالات حيث تحمل الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه حليب البقر حليب الماعز الخام كبديل.

فوائد حليب الماعز 1. جيد للبشرة وفقا للأبحاث، يعتبر الحليب عنصرا نشطا لتحسين حالة الجلد. على سبيل المثال، فهو يساعد على تقليل حب الشباب والرؤوس السوداء. بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد على ترطيب البشرة وتنعيمها وتبييضها.

فوائد حليب الماعز لبشرتك تتجاوز الفوائد العامة للحليب. حليب الماعز وجلد الإنسان لهما نفس الرقم الهيدروجيني للبشرة. وهذا يعني أنه عند استخدام حليب الماعز لتنظيف بشرتك، فإنه لا يزعج الغلاف الطبيعي للبشرة لذا، إذا كنت تعاني من مشاكل جلدية حساسة مثل الصدفية أو الأكزيما، فإن حليب الماعز سيساعدك بشكل كبير.

يحتوي حليب الماعز على حمض اللاكتيك والأحماض الدهنية التي تعمل على إصلاح حاجز الجلد. وفقًا للأبحاث، يساعد التركيز المنخفض لأحماض ألفا هيدروكسي (AHA) في حليب الماعز على ترطيب البشرة المتضررة من الشمس وتقشيرها بلطف وعلاجها.

2. يعزز زيادة الوزن الصحي الوزن الصحي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري وارتفاع ضغط الدم. علاوة على ذلك، فهو يمنع أيضًا فرصة الإصابة بالسرطان. بالمقارنة مع أنواع الحليب الأخرى، يحتوي حليب الماعز على سعرات حرارية أكثر لكل وجبة. ومع ذلك، فإنه يحتوي على خصائص غذائية مماثلة لحليب البقر. ولذلك، فإن السعرات الحرارية الزائدة تؤدي إلى زيادة صحية في الوزن.

تشير دراسة إلى أنه يمكنك استخدام حليب الماعز كبديل لحليب البقر لإعادة تأهيل الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية. لذلك، إذا كنت تعاني من نقص الوزن وتهدف إلى زيادة الوزن بشكل صحي، فيجب عليك تناول حليب الماعز. 3. حليب الماعز أسهل للهضم الكريات الدهنية في حليب الماعز أصغر بنسبة 20% من حليب البقر. وبالتالي، فهي أسهل للهضم. كما أنه يحتوي على نسبة منخفضة من اللاكتوز، مما يجعله بديلاً ممتازًا لحليب البقر للأشخاص الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز. 4. يزيد من عدد الصفائح الدموية تتمثل المضاعفات الكبيرة لحمى الضنك في نقص السيلينيوم وانخفاض عدد الصفائح الدموية. ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن حليب الماعز قد يساعد في علاج مرضى حمى الضنك عن طريق زيادة الصفائح الدموية. وذلك لأن السيلينيوم هو المكون الرئيسي له. بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد أيضًا في الاستخدام الهضمي والتمثيل الغذائي للمعادن المختلفة الموجودة في الجسم.

5. حليب الماعز يساعد على منع حساسية الحليب لدى الأطفال يحتوي حليب الماعز على كمية جيدة من الكازين A2. على سبيل المثال، يحتوي 100 مل من حليب الماعز على حوالي 3.6 جرام من الكازين A2. يحتوي الكازين A2 على مستويات عالية من البروتين، تمامًا مثل حليب الثدي البشري. ولذلك فهو يمنع الأمراض الالتهابية مثل التهاب القولون ومتلازمة القولون العصبي. عادة، يتم إعطاء الأطفال حليب الماعز كمصدر أول للبروتين بعد الرضاعة الطبيعية. وهذا يجعلهم أقل عرضة لحساسية الحليب من حليب البقر.

6. حليب الماعز يمنع تصلب الشرايين تصلب الشرايين هو حالة تصبح فيها الشرايين التي تحمل الأكسجين والمواد المغذية من وإلى القلب والجسم سميكة وقاسية. ونتيجة لذلك، فإنه يحد من تدفق الدم إلى أعضائك وأنسجتك.



وفقا لدراسة، يحتوي حليب الماعز على كمية محدودة من أوكسيديز الزانثين، وهو إنزيم مطلوب لإنتاج حمض البوليك. قد يسبب أوكسيديز الزانثين مشاكل في القلب عند وصوله إلى مجرى الدم. ومن ثم، فإن كمية أقل من هذا الإنزيم ضرورية لتجنب خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

7. يمنع مقاومة الأنسولين تساعد كمية كافية من الأنسولين على توازن مستويات الجلوكوز في الدم. كما أنه يستعيد الجلوكوز المتبقي في الكبد عندما يحتوي مجرى الدم على نسبة زائدة من الجلوكوز. وفقا للأبحاث، فإن حليب الماعز يمنع مقاومة الأنسولين. تزيد مقاومة الأنسولين من مستويات السكر في الدم في الجسم. ونتيجة لذلك، فإنه يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى مرض السكري من النوع 2 8. يساعد على خفض مستويات الكولسترول وفقا لدراسة، فإن حليب الماعز قد يسبب زيادة في إفراز الكولسترول الصفراوي. بالإضافة إلى ذلك فإنه يؤدي إلى انخفاض تركيز الكولسترول في البلازما. علاوة على ذلك، فإن استهلاك حليب الماعز يقلل من تركيز الدهون الثلاثية في البلازما. ونتيجة لذلك، فإنه يؤثر بشكل إيجابي على استقلاب الدهون، على غرار زيت الزيتون (النظام الغذائي القياسي). استقلاب الدهون يجمع ويتحلل الدهون في الخلايا. كما أنه يشارك في بناء أغشية الخلايا.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل مثل ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم تناول حليب الماعز. قد يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول في الشرايين والمرارة.