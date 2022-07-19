اكتشاف خصائص مضادة للجراثيم فى حليب الماعز

فاطمة ياسر

نشرت وكالة "tass"، تقريرا يوضح أن حليب الماعز يساهم في تقليل فرص الإصابة بالجراثيم، حيث اكتشف خبراء جامعة بيرم الوطنية للبحوث أن بكتيريا Escherichia coli و Bacillus subtilis تقاوم الأحياء الدقيقة السالبة والايجابية، فاكتشف الباحثون أن حليب الماعز يحتوي علي خصائص مضادة للجراثيم لدى بكتيريا حمض اللاكتيك .

وأوضح التقرير أن بكتيريا حمض اللاكتيك تعد كائنات مجهرية قادرة بالإضافة إلى إنتاج حمض اللاكتيك، تركيب مواد ذات طبيعة بروتينية مبيدة للجراثيم، التي مع حمض اللاكتيك تصبح قادرة على مقاومة الكائنات المجهرية المسببة للأمراض.

وحول ذلك تمكن الباحثون من عزل سلالات بكتيريا حمض اللاكتيك الموجودة في حليب الماعز Escherichia coli و Bacillus subtilis وقيموا قدرتها على مقاومة الكائنات المجهرية المسببة للأمراض، وأوضح رئيس قسم الكمياء والتكنولوجيا الحيوية نيقولاي خودياشيف، أن بكتيريا حمض اللاكتيك لها خصائص مضادة للجراثيم وهي نشطة تقاوم الأحياء الدقيقة السالبة والايجابية .