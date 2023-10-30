شبكة "ABC" عن اتصال "السيسي ـ بايدن": كشف تحول فى الخطاب الأمريكى بشأن غزة

كتبت: نهال أبو السعود

علقت شبكة "اية بي سي" نيوز الأمريكية علي الاتصال الهاتفي الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي جو بايدن، مشيرة في تقرير لها الاثنين إلى أن الاتصال كشف تغيرا واضحاً في الخطاب الأمريكي حيال الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وبعدما تبنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في بداية مواجهات 7 أكتوبر والأيام التي تلتها، خطابا منحازاً لإسرائيل، أكد بايدن في اتصاله مع الرئيس السيسي علي ضرورة إعطاء الأولوية لحماية المدنيين وإدخال المساعدات للقطاع المحاصر.

وفقا لتقرير الشبكة الأمريكية أطلع بايدن الرئيس المصري على جهود ادارته لوقف التصعيد وتعهد الزعيمان ‏بتسريع تدفق المساعدات إلى غزة .

وقال البيت الأبيض إن بايدن تحدث أيضًا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأحد، ‏والتزم بتسريع وزيادة المساعدات المتدفقة إلى غزة بدءًا من اليوم ثم بشكل مستمر.‏

وأضاف البيت الأبيض أن الزعيمين تحدثا عن ضرورة ضمان عدم تهجير الفلسطينيين في غزة إلى مصر أو ‏أي دولة أخرى.‏

وجاء هذا الإعلان في الوقت الذي أصدر فيه زعماء العالم الآخرون أيضًا نداءات عاجلة لتقديم ‏المساعدة إلى غزة، حيث شدد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أهمية ‏توصيل دعم إنساني عاجل إلى الأراضي الفلسطينية، في حين قال الأمين العام للأمم المتحدة ‏أنطونيو جوتيريش إن الوضع يصبح أكثر يأسا كل ساعة.‏

وقال متحدث باسم داونينج ستريت إن سوناك وماكرون تحدثا عبر الهاتف واتفقا على العمل معًا ‏في الجهود المبذولة لتوصيل الغذاء والوقود والمياه والأدوية الضرورية لمن يحتاجون إليها، ‏ولإخراج الرعايا الأجانب وكرر ماكرون على وسائل التواصل الاجتماعي الدعوة إلى هدنة إنسانية.‏

وأضاف "وصلت 17 طنا من الشحنات الإنسانية إلى مصر قادمة من فرنسا. ونحن نواصل ‏جهودنا جوا وبحرا... إلى جانب مصر والهلال الأحمر".‏

وفي وقت سابق، أعرب جوتيريش عن أسفه لأنه بدلاً من الهدنة الإنسانية التي تشتد الحاجة ‏إليها، والتي يدعمها المجتمع الدولي، كثفت إسرائيل عملياتها العسكرية وأضاف جوتيريش خلال ‏زيارة للعاصمة النيبالية كاتماندو، أن "العالم يشهد كارثة إنسانية"‏