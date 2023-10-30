جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب عدد من السجائر بها مخدر الماريجوانا

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسة جابر موسى مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من السجائر بها مخدر الماريجوانا بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الدانمارك على رحلة طيران شركة إير كايرو اشتبه البحيرى رأفت مأمور اللجنة الجمركية فى راكب يحمل جنسية أجنبية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة شنودة كندس تحت إشراف عبد المجيد النجار وتلاحظ وجود كثافات، وبالعرض على محمد سيد مراد المشرف على صاله الوصول قام بتكليف محمد فاوى ومحمد جابر بتفتيش حقائب الراكب وتفتيشها ذاتيا فتبين وجود 11 سيجارة بها نبات المرجوانا المخدر وقام بالجرد والتحريز كريمة محمد وهانى حافظ من الأمن الجمركى.

قرر عبدالعال نعمان مدير عام الجمارك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 48 لسنة 2023 بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.