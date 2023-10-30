ثقافة الطفل بالأقصر تناقش مرحلة المراهقة وكيفية التعامل معها.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

ظمت قصور ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث عقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "مرحلة المراهقة وكيفية التعامل معها" حاضرتها أسماء محمد مسئولة القصر، وتحدثت عن تعريف فترة المراهقة، والتغييرات التي تحدث في فترة المراهقة، والمشاكل التي تواجه المراهق.

وعقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "جيش مصر خير أجناد الأرض" ألقاها محمد إبراهيم مسئول القصر، موضحاً لماذا كان الجيش المصري خير أجناد الأرض، وعقيدة الجيش المصري، ومكانة الجيش المصري في المنطقة العربية، كما أعد القصر أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي بعنوان "قدمي على شرق القنال"، وأعد المركز الحضري عرض إنشاد ديني، قدمه مروان جمال بعنوان "نور الهدى"، وأعد المركز عرض اكتشاف مواهب التابعين للمركز تحدث إشراف مروان جمال، وقدم بيت ثقافة الأقالتة أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي بعنوان "ارتحالات نيلية".

وقدم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "المنهج الواقعي" ألقاها عمرو عبد الصبور موضحا، الواقعية نسبة إلى الواقع، والواقع هو الموجود في الطبيعة والإنسان، والواقع له نوعان "واقع حقيقي، واقع فني" ويبدع الكاتب الواقعي في شخصه، ويصف ملامحها ويصور بيئتها، بجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر أحمد محمد بعنوان "لم يعد لها".

ونفذ قصر ثقافة الطود ورشة فنون تشكيلية "تعليم الرسم للأطفال" نفذتها هند مصطفى، كما أعد القصر ورشة حكي بعنوان" الدين معاملة "أعدها محمد محمود، كما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان" أميرة وعسل النحل" تأليف عزمي محمد سردتها صفاء موسى، كما أعدت المكتبة ورشة فنون تشكيلية نفذتها نجوى أبوالفضل، حيث تأتى ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.