قصور ثقافة الأقصر تدعم الأطفال بورش رسم الذكرى الـ50 لنصر أكتوبر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق، حيث عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "أهم إنجازات أكتوبر" أوضح العادلى حسان إعادة الثقة للجندى المصرى وفشل إسرائيل فى تقديرها لقوة مصر والدول العربية وتحطم أسطورة الجيش الإسرائيلى الذى لا يقهر.

وفى نفس السياق عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان" ذكرى أكتوبر "تحدث محمد فتحى عن خطوات استعداد الجيش المصرى لخوض المعركة ودعم الدول العربية لمصر فى الحرب، وتلاحم الجيش المصرى وفكرة تحطيم خط بارليف، وعقد قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "انتصارات أكتوبر المجيدة" ألقاها يحيى أحمد متناولا أسباب الانتصار المجيد، ومعايشة المعاناة وتحقيق الأمل وقدرة الجيش المصرى على قهر المستحيل، بينما أعد القصر عرض كورال أطفال بقيادة حجاج أحمد مدرب الكورال وعازف الأورج إسماعيل أحمد، وذلك بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، بجانب ذلك نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية "انتصارات أكتوبر" نفذها زكريا بدري.

فيما قدم قصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "اليوم العالمى للمعلم" أوضح العادلى سيد صدقى أهمية العلم فى حياتنا وفضل المعلم على الأجيال وكيفية تكريم المعلم، بجانب ذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى الثقافية أمسية شعرية للشاعر على حسان بعنوان "رصف"، كما أعد المركز الحضرى عرض إنشاد دينى بعنوان "قمرا سيدنا النبي" ألقاها عوض الله محمد، بجانب ذلك أقامت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى الثقافية ورشة حكى قصة بعنوان "القرد ذو اللحية الطويلة" تأليف دار البداية للنشر سردتها صفاء موسى، كما نفذت المكتبة ورشة فنون تشكيلية نفذها هشام النحاس لرواد المكتبة.

كما نفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة فنية بعنوان" أعواد كبريت "نفذتها نفيسة عبد الرحيم مستخدمة كرتون وأعواد كبريت، كما نفذت ورشة فنية "عمل ميدالية علم مصر" نفذتها مشيرة طلعت مستخدمة خرز ضرس وخيط صنارة، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة فنية بعنوان "رسم التظليل بقلم الرصاص" نفذتها حجاجية خيرى، ونفذت مكتبة النمسا الثقافية ورشة فنون تشكيلية "شخصية الزعيم محمد أنور السادات" نفذها طه أبو الشيخ، حيث تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيونى، وبإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.



عرض بعض رسومات الأطفال فى القصور