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القاهرة الإخبارية: عشرات الشهداء إثر قصف إسرائيلي بالمحافظة الوسطى في غزة

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 09:37 م
القاهرة الإخبارية: عشرات الشهداء إثر قصف إسرائيلي بالمحافظة الوسطى في غزة غزة
كتب أحمد عرفة

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أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، بسقوط عشرات الشهداء إثر قصف إسرائيلي بالمحافظة الوسطى في غزة.

وفى وقت سابق قال ديمترى دليانى عضو المجلس الثورى لحركة فتح، إنه من المتوقع فى هذه المرحلة زيادة الضغوطات على دولة الاحتلال الإسرائيلى للقبول بوقف المجازر التى يرتكبها تحت مسمى وقف إطلاق النار.

وأضاف "دلياني"، فى مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية آية الكفورى، أن الرأى العام العالمى بدأ مؤخرا يتخذ شكلا مختلفا ولو أنه ما زال منحازا على نحو كبير إلى موقف دولة الاحتلال الإسرائيلى فى المجازر التى ترتكبها، إلا أن الدبلوماسية الشعبية الفلسطينية والدبلوماسية الشعبية العربية ممزوجة بنشاط وجهد على وسائل التواصل الاجتماعى وفضحت الكثير من الأكاذيب التى يسوق لها وتروجها دولة الاحتلال وبالتحديد رئيس الوزراء نتنياهو ويضغط لتصديقها والتماهى معها.







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