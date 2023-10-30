جيش الاحتلال الإسرائيلى يقصف المستشفى التركى وسط قطاع غزة.. صور

كتب أحمد جمعة

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، الطابق الثالث في المستشفى التركي بمنطقة نتساريم وسط قطاع غزة.

فيما أكد صحفيون فلسطينيون في غزة لـ"اليوم السابع"، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مبنى ملاصق لمستشفى الإندونيسي شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة فيه وتعريض حياة مئات الجرحى والمرضى والطواقم الطبية والصحفيين والاف النازحين بداخله للخطر.

أطلقت المقاومة الفلسطينية المسلحة فى غزة، صواريخ على مدينة تل أبيب ردا على المجازر الإسرائيلية فى غزة.

تخوض فصائل المقاومة الفلسطينية فى قطاع غزة، منذ قليل، اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة وقذائف "الياسين 105" مع قوات الاحتلال الإسرائيلى المتوغلة شمال غرب غزة.

وقرر مجلس الأمن الدولى عقد جلسة طارئة الليلة- بتوقيت الولايات المتحدة - بناء على طلب من دولة الإمارات العربية المتحدة حول الوضع فى قطاع غزة.

ويأتى انعقاد تلك الجلسة فى إطار سلسلة من الاتصالات التشاورية الجارية حاليا على مستوى مجلس الأمن الدولى حول مشروع قرار بشأن الأحداث المتصاعدة فى قطاع غزة من المفترض أن يتم التصويت عليه.

وقالت مصادر فى مجلس الأمن الدولى أن مشروع القرار قد تقدم به الأعضاء العشرة الحاليين المنتخبون فى مجلس الأمن، وتقرر كذلك عقد اجتماع لاحق على اجتماع الليلة لمتابعة مستجدات الصراع فى غزة.

يشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة عضو منتخب فى مجلس الأمن الدولى حاليا، إلى جانب كل من ألبانيا والبرازيل والإيكوادور والجابون وغانا واليابان ومالطا وسويسرا، وهم أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة للأمم المتحدة لمدة عامين فى نهاية كل عام.