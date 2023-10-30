اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الصحة الفلسطينية تناشد المجتمع الدولى حماية المستشفيات والطواقم الطبية فى غزة

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 12:00 ص
الصحة الفلسطينية تناشد المجتمع الدولى حماية المستشفيات والطواقم الطبية فى غزة غزة
أ ش أ

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ناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية مى الكيلة، المجتمع الدولى التدخل وكسر صمته لحماية المستشفيات والطواقم الطبية فى قطاع غزة، التى طالها القصف والقتل والتدمير، وقالت إن استمرار الصمت العالمى هو ضوء أخضر لتنفيذ إسرائيل تهديداتها بإخلاء مستشفى القدس، وما قد يعنيه ذلك من قصف وشيك.

وحذرت وزير الصحة- خلال اجتماعها مع المبعوثة الألمانية الخاصة للقضايا الإنسانية السفيرة دايكى بوتزل- من التهديدات المُستمرة لمُستشفيات قطاع غزة من الاحتلال الإسرائيلى بالإخلاء، والتى كان آخرها مُستشفى "القدس" التابع للهلال الأحمر.


وتابعت أنه لا يمكنها إخلاء المُستشفيات، وهى مليئة بالمرضى والمُصابين، فضلا عن آلاف النازحين.


وأكدت ضرورة العمل على إدخال المُستلزمات الطبية والأدوية إلى القطاع لعلاج المرضى والجرحى؛ لمنع وقوع كارثة إنسانية أكبر من التى تواجه غزة هذه الأيام.


وقالت إن مُجمع "الشفاء" الطبى فى قطاع غزة وصل عدد المرضى فيه إلى 5 آلاف مريض، وهو مُخصص لاستقبال 700 مريض فقط

 

 







دعم فلسطين

دعم غزة

غزة

قصف غزة

غزة تحت القصف

نتنياهو

الاحتلال الإسرائيلى




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