اليوم السابع
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الإثنين، 30 أكتوبر 2023 11:37 م
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البابا تواضروس يلتقى الأنبا دانيال ومجمع كهنة المعادى وأسرهم بالمقر الباباوى

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 11:23 م
البابا تواضروس يلتقى الأنبا دانيال ومجمع كهنة المعادى وأسرهم بالمقر الباباوى البابا تواضروس يلتقى الأنبا دانيال ومجمع كهنة المعادى
كتب: محمد الأحمدى

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التقى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة مساء اليوم الاثنين، الأنبا دانيال مطران إيبارشية المعادى وسكرتير المجمع المقدس، وبرفقته كهنة الإيبارشية وأسرهم، والدياكونيين الذين يخدمون بكنائس المعادي.

 

ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة قداسة البابا للعمل الرعوي بالقاهرة، وتحدث نيافة الأنبا دانيال في بداية اللقاء مقدمًا الشكر لقداسة البابا على اهتمامه بمتابعة أحوال الآباء الكهنة، والاطمئنان عليهم وعلى أسرهم.

 

ومن جهته رحب بهم قداسة البابا وألقى عليهم كلمة روحية مناسبة، ثم أجاب على الأسئلة التي قدموها لقداسته، وفى الختام وزع عليهم قداسة البابا هدايا والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

جانب من المقابلة
جانب من المقابلة

 

جانب من لقاء البابا
جانب من لقاء البابا

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

لقاء البابا تواضروس والأنبا دانيال
لقاء البابا تواضروس والأنبا دانيال

 







الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

المعادى

ايبارشيه المعادى



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