الانتهاء من تجهيز مقر الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ "مركز السيطرة" بأسوان

أسوان- صلاح المسن

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، مشروع إعداد مقر للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة "مركز السيطرة"، بمبنى ديوان عام المحافظة، والذى تم الانتهاء من إنشاؤه وتجهيزه بنسبة 100 % تمهيداً لإفتتاحه وتشغيله الفعلى، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للتعامل السريع مع أى أحداث طارئة ضمن خطة الدولة للتحول الرقمى والإرتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين

كما تفقد كذلك الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة المكاتب الإدارية بالديوان العام لإضفاء اللمسات الجمالية والحضارية التى تليق بهذا الكيان المؤسسى، وخلال قيامه بإجراء تجربة عملية للإطمئنان على جودة الأجهزة بمركز السيطرة برفقه الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ ، والعميد أحمد دنش مدير الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمى ، وأيضاً المهندسة نهى محمود مدير المشروعات بالمحافظة ، ومسئولى الشركة المنفذة أكد اللواء أشرف عطية على أن منظومة الشبكة الوطنية للطوارئ تتميز بجودة التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة إحتوائها بمعايير عالمية بكفاءة تامة ، وخلال إطار زمنى محدد عن طريق تحقيق السيطرة الكاملة والتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالدولة بإستخدام تكنولوجيا الإتصالات الحديثة فى إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقاً لأحدث المعايير العالمية .

لافتاً إلى أن إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تم تنفيذه فى إطار دعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030 من أجل تقوية عناصر التكامل بين كافة الجهات المعنية عبر إتاحة البيانات الدقيقة ، ليكون بذلك إنجازاً جديداً يضاف لسلسلة الإنجازات التى تشهدها الجمهورية الجديدة .