تنظيم تدريبات بمجال ريادة الأعمال يستفيد منها 300 سيدة فى أسوان

أسوان- صلاح المسن

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، قيام فرع المجلس القومى للمرأة، باستكمال تنظيم سلسلة الدورات التدربيية لريادة الأعمال والتى استمرت على مدار يومين واستهدفت تدريب 300 سيدة وفتاة بمركز أسوان، وذلك استمراراً لتنفيذ فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

ووجه المحافظ بتكثيف الجهود المبذولة وتوفير أوجه الدعم والتعاون اللازم لمواصلة تنظيم المزيد من الأنشطة والفعاليات التى تساهم فى تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع القومى والذى أطلقه الرئيس السيسى لدعم محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعى والثقافى للأهالى والمواطنين، وخاصة فى القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة).

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة في تصريحات صحفية، أن الدورات التدريبية يتم تنظيمها تحت رعاية محافظ أسوان وتهدف إلى التدريب على العديد من الموضوعات الهامة منها التوعية المالية وكيفية التخطيط والتسويق الجيد، بالإضافة إلى رفع الوعى بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالابتكار وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات، فضلاً عن كيفية التمويل والإدارة الجيدة للمشروعات.

وأشارت إلى أن الدورات التدريبية استهدفت أيضاً شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وبيان خطوات التسجيل والترخيص فى أى مشروع جديد، علاوة على التعرف على عدد من جهات التمويل والإقراض، وغيرها من الموضوعات الهامة التى تساهم فى تنمية المهارات وصقل الخبرات لدى السيدات وتشجيعهن لاقتحام مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وبما يساهم فى تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة باعتبارها محور الأسرة المصرية.