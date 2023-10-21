نصائح للوقاية من خطر الإصابة بمرض سرطان الثدي

كتبت رانيا عامر

تتعرض الكثير من السيدات إلى خطر الإصابة بمرض سرطان الثدي، ويعد شهر أكتوبر هو شهر التوعية بهذا المرض الذي يصيب مختلف الأعمار وفقًا لما أكده الباحثون خلال دراستهم، فالعلاج المبكر للحالة المصابة يحسن من معدلات بقاء المرضى على قيد الحياة، وسوف يقدم الأطباء عدة نصائح للوقاية من المرض، وفقًا لما نشره موقع hindustantimes.

أعراض الإصابة بمرض سرطان الثدي

نصح خبراء الصحة بأنه إذا لاحظت السيدات أي تغيرات ولو بسيطة في الثدي أو الحلمة أو منطقة الإبط، عليها الذهاب للطبيب فورًا، حيث تتمثل الأعراض في ألم لا يطاق ولا يهدأ، ووجود كتلة مثيرة للقلق في الثدي أو تحت الإبط.

ومن الأعراض أيضًا وجود إفرازات مستمرة من الحلمة بما في ذلك الدم، وجود سماكة الثدي وتورمه أو سواده، إلى جانب وجود تغيرات في حجم الثدي أو شكله، وظهور نقرات أو تهيج في الجلد، ظهور طفح جلدي متقشر أو حكة أو التهاب في منطقة الحلمة أو الثدي.

عوامل تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

وفى ذات السياق فإن هناك عوامل أخرى تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي مثل انقطاع الطمث أو تناول العلاج بالهرمونات البديلة لفترة طويلة، أو وجود أقارب مقربين مصابين بسرطان الثدي.

نصائح للوقاية من سرطان الثدي

ومن النصائح التي علينا ممارستها لتجنب الإصابة بسرطان الثدي هي الحفاظ على وزن صحي من خلال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، واتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة، خاصة أن ممارسة النشاط البدني بانتظام لا يساعد فقط في الحفاظ على وزن صحي، بل يقلل أيضًا من خطر الإصابة بسرطان الثدي من تلقاء نفسه.

ممارسة الرياضة لمدة 5 أيام على الأقل في الأسبوع، حيث إن ذلك يساعد على التخلص من الالتهابات ويعزز المناعة وبالتالي الوقاية من خطر الإصابة بالسرطان.

وضرورة الابتعاد عن التدخين والكحول للوقاية من سرطان الثدي.