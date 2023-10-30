أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 30-10-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 30-10-2023.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: اكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، والعامة لاستصلاح الأراضي، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والشرقية-إيسترن كومباني، وحق اكتتاب شركة أم بي للهندسة-1، ودلتا للطباعة والتغليف، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، والعربية لاستصلاح الأراضي، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأوراسكوم المالية القابضة.

البورصة تربح 23 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات بلغت 5 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 23 مليار جنيه عند مستوى 1.596 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 5 مليارات جنيه، عبر تنفيذ 136 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.42% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.31%، والعرب على 9.26%، واستحوذت المؤسسات على 22.92% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.07%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب الأجانب للبيع بقيمة 410.2 مليون جنيه، 15.4 مليون جنيه، 10.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 185.2 مليون جنيه، 183.2 مليون جنيه، 67.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 23435 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 28922 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.61% ليغلق عند مستوى 9964 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 4421 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 6663 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 5217 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 1432 نقطة.

وصعدت أسهم 83 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 80 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية بسعر إغلاق 54.120 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 46.060 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 16.93%.

- الشرقية-إيسترن كومباني بسعر إغلاق 27.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.61%.

- أوراسكوم للاستثمار القابضة بسعر إغلاق 0.261 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.06%.

- مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو بسعر إغلاق 633 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.03%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 52.750 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.80%.

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.030 دولار بنسبة تراجع بلغت 9.09%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 30.570 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.64%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.36%.

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.97%.