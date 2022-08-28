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تحذير للبريطانيين المتجهين إلى إسبانيا بسبب "طاعون" حشرات تتغذى على الدم

الأحد، 28 أغسطس 2022 03:20 م
تحذير للبريطانيين المتجهين إلى إسبانيا بسبب "طاعون" حشرات تتغذى على الدم الحشرات المقصودة
كتب: إيهاب محمد

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أصدرت السلطات البريطانية تحذيرا لمواطنيها المتوجهين لإسبانيا بعد العثور على "بق الفراش" الماص للدماء في فنادق في منتجعات سياحية شهيرة، وفقا لموقع "ذا صن".

وأطلقت الرابطة الوطنية لشركات الصحة البيئية (ANECPLA) التحذير بعد العثور على الحشرات في مايوركا وأليكانتي وجزر الكناري.

تقرير ذا صن
تقرير ذا صن

وقال المدير العام لـ ANECPLA ، خورخي جالفان: "نحن قلقون بشأن تأثير إعادة تنشيط السياحة على وباء يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقطاع الفنادق والمنازل السياحية "بق الفراش" هذه الحشرة الطفيلية التي يتراوح طولها بين خمسة مليمترات وستة مليمترات عادة ما تكون أعشاشًا في الأسرة، أو في طيات الملاءات أو الأثاث أو الكراسي، وتتغذى بشكل أساسي على دم الإنسان".

الحشرات المقصودة
الحشرات المقصودة

 

وأضاف: "لدغته تسبب الانزعاج وحتى ردود الفعل التحسسية المختلفة والأرق أو الإجهاد، نظرًا لصغر حجمهم، غالبًا ما يختبئون بين الملابس أو الحقائب، مما يتسبب في غزو المنازل أو الفنادق أو الشقق."

 

حذرت وحدة التحكم في الآفات المسافرين من البحث دائمًا عن بق الفراش، بغض النظر عن مدى جمال الفندق.

 

وفي الوقت نفسه، تم تحذير السياح بعد القبض على رجل بزعم إخفاء الكاميرات حول مدينة لتصوير أشخاص - بمن فيهم أطفال - يتبولون.

 

وقال رجال الشرطة الإسبان إن فنان الوشم الذي يُزعم أنه اعتدى جنسيا على سائح اسكتلندي يبلغ من العمر 21 عاما في إيبيزا "يشتبه في ارتكابه خمس هجمات سابقة".


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