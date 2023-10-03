هل يؤدي إغلاق الفم أثناء النوم إلى منع رائحة الفم الكريهة والشخير؟

كتبت أمل علام

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إن هناك شيئا بسيطا وإن كان غريبًا - مثل إغلاق الفم أثناء النوم يمكن أن يحل عددًا كبيرًا من المشكلات الصحية الشائعة، بدءًا من رائحة الفم الكريهة وحتى الشخير؟، في الواقع، فإن الادعاءات التي تجتاح منصة التواصل الاجتماعي تيك توك بشأن جنون الصحة لا تتوقف عند هذا الحد، يقال إن ربط الفم بشريط يساعد في التخلص من الذقن المزدوجة، ويعزز خطوط الفك المترهلة، بل ويساعدك على الجري بشكل أسرع.



غلق الفم اثناء النوم

طوال فصل الصيف، كان مستخدمو TikTokkers ينشرون مقاطع فيديو تتحدث عن فوائد شريط الفم، والذي يتضمن إما لصق الشريط عموديًا (عبر الشفاه) أو قطريًا عبر الفم (على شكل صليب سانت أندرو)، مما اجتذب أكثر من 25 مليون مشاهدة.

وقالت الصحيفة، إنه في الأسبوع الماضي، كشفت المذيعة التلفزيونية جوليا برادبري عن تجربتها، وكذلك فعل مهاجم مانشستر سيتي إيرلينج هالاند، حيث يعتمد ربط الفم على مبدأ أن التنفس عن طريق الأنف - الشهيق والزفير من خلال الأنف - أفضل، لأنه يشجع على إطلاق أكسيد النيتريك، وهي مادة كيميائية تفتح المسالك الهوائية، ويعتقد أيضًا أنها تساعد الجسم على محاربة الالتهابات (لا يتم إنتاج أكسيد النيتريك عند التنفس عن طريق الفم).

لكن هل هناك أي أساس علمي لهذا الجنون الجديد؟

ليس هناك شك في أن أكسيد النيتريك نفسه له فوائد صحية عديدة، على سبيل المثال، فهو يريح العضلات الداخلية للأوعية الدموية، مما يزيد من تدفق الدم، مما يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم، ويتفق الخبراء على أن التنفس من الأنف يساعد في الاحتفاظ بالمزيد من أكسيد النيتريك.

وأوضحت الصحيفة، إنه عندما تزفر من خلال أنفك، يتم ترسيب 75% من أكسيد النيتريك الناتج وإعادة تدويره في الأنف، ولكن إذا قمت بالزفير من خلال فمك، فسيتم فقدان أكثر من 75% من أكسيد النيتريك"، لكن الأمر لا يتعلق فقط بأكسيد النيتريك، مضيفة، إنه مع التنفس عن طريق الأنف، يمر الهواء عبر هياكل الأنف ويلتقط الكثير من الحرارة والرطوبة - وهذا مفيد لأنك تحتاج إلى أكسجين تصل درجة حرارته إلى 37 درجة مئوية ومشبع بالرطوبة، ليتم امتصاصه في أنسجة الرئة، يقوم الأنف أيضًا بتصفية البكتيريا وحبوب اللقاح والملوثات.



غلق الفم بشريط اثناء النوم

وأوضحت الصحيفة، إنه إذا كنت تتنفس من خلال الفم، يكون الهواء أكثر جفافًا وبرودة، مما يعني أنه يجب أن ينتقل إلى أسفل القصبات الهوائية قبل أن يتم امتصاصه، وهذا يمكن أن يشجع على التنفس الزائد، ويستخدم بعض الرياضيين لاصق الفم ليلاً لتحسين سرعتهم وقدرتهم على التحمل، حتى أن لاعبة التنس إيجا سوياتيك تدربت مؤخرًا على أرض الملعب في بطولة Omnium Banque الوطنية في كندا مع ربط فمها في محاولة لتعزيز أدائها.

ويبدو أن هذا مدعوم بأبحاث، بما في ذلك دراسة أجراها جورج دالام، أستاذ صحة الإنسان والحركة في جامعة كولورادو، والتي وجدت أن العدائين الذين أغلقوا أفواههم بشريط أثناء اختبارات المشي كان أداؤهم أفضل بعد التدريب على هذه التقنية لمدة 6 أشهر من أولئك الذين يرتدون مشابك الأنف ويتنفسون من خلال أفواههم.

ومن بين أدوات تضييق الفم، تم إيصال المزيد من الأكسجين إلى مجرى الدم وبالتالي إلى العضلات، مما قد يمنحها ميزة تنافسية، بالإضافة إلى ذلك، عندما ركضوا بسرعة 5 كيلومترات، استهلكوا كمية أقل من الأكسجين بشكل عام عند التنفس عن طريق الأنف لأنهم كانوا يتنفسون أقل بنسبة 23%

وقال البروفيسور دالام لموقع Good Health: قد يقدم هذا فائدة أداء صغيرة أثناء التمرين"، وذلك لأنه يعني أن الجسم يعمل بكفاءة أكبر (الأكسجين يشبه إلى حد ما البنزين بالنسبة لجسمك).

ويقول إن الرياضيين بحاجة إلى ممارسة التنفس بهذه الطريقة حتى يصبح طبيعة ثانية.

أكد خبراء الصحة، إن ربط الفم قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين لا يعانون من مشاكل طبية كامنة والذين ببساطة دخلوا في عادات التنفس السيئة،مضيفة، سترغب دائمًا في محاولة اكتشاف السبب الكامن وراء التنفس عن طريق الفم وعلاجه أولاً، سيكون العلاج الذي يجب مراعاته عندما تقوم بفرز كل شيء آخر.

ولكن إذا كان التنفس من الأنف أفضل للصحة العامة وربما للأداء الرياضي، فعندما يتعلق الأمر بالنوم المضطرب أو الشخير، يقول الخبراء إن ربط الفم ليس هو الحل الذي قد يأمله الناس.

أكد جاي ليشزينر، أستاذ علم الأعصاب وطب النوم في مؤسسة جايز آند سانت توماس التابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في لندن: "لا أعتقد أن الكثير من الأشخاص في مجتمع النوم سيؤيدون ذلك"، "الأفضل هو أن تفهم سبب ضعف نومك وسبب شخيرك بدلاً من استخدام هذه التقنيات التي قد تجعلك تتجاهل الحالات الطبية الأساسية.

وأضافت الصحيفة، يمكن أن يحدث التنفس عن طريق الفم مجموعة من المشكلات، بما في ذلك انحراف الحاجز الأنفي (غضروف ملتوي في الأنف يجعل الممر الأنفي أضيق)، التهاب مرتبط بالتهاب الأنف التحسسي، أو ضيق في الجزء الخلفي من الحلق، بالإضافة إلى توقف التنفس أثناء النوم، وهي حالة خطيرة محتملة حيث تتوقف مؤقتًا عن التنفس أثناء نومك.

وأكد البروفيسور ليشزينر، إلى إنه من القلق من أن ربط الفم يمكن أن يؤدي عن غير قصد إلى "إدارة حالات جزئية فقط مثل توقف التنفس أثناء النوم، محذرا من أنه قد يجعل التنفس أكثر صعوبة بالنسبة لشخص يعاني من احتقان الأنف، مما يؤدي إلى "سوء نوعية النوم"، ويتفق مع ذلك بافول سوردا، استشاري جراحة الأذن والأنف والحنجرة في مستشفى جايز آند سانت توماس ومستشفى لندن بريدج الخاص، محذرًا من أنه يمكن أن يؤدي أيضًا في بعض الأحيان إلى صعوبة في التنفس في حالة انسداد الأنف أو احتقانه، وزيادة المخاطر، من الاختناق انسداد الشعب الهوائية، وينصح باستشارة أخصائي الرعاية الصحية قبل محاولة ربط الفم، خاصة إذا كان الشخص يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي أو توقف التنفس أثناء النوم.

فكرة أن اللاصق قد يساعد في علاج مشاكل النوم المتقطع قد تكون مبنية على سوء فهم لاضطرابات نمط التنفس حيث تتنفس كثيرًا، أو بسرعة كبيرة، أو مزيجًا من الاثنين معًا، أو التنفس غير الفعال، حيث تستخدم الصدر والكتفين بدلاً من ذلك" من الحجاب الحاجز الخاص بك، يقول السيد ماكنيليس.

ويوضح أنه على الرغم من أن هذه يمكن أن تعطل النوم - عن طريق الإفراط في تحفيز الأعصاب والإشارات إلى الدماغ، مما يسبب الاستجابة للضغط النفسي وإفراز هرمون التوتر الأدرينالين، مما يبقيك مستيقظًا - إلا أن ربط الفم لن يعمل كعلاج، بل يحتاج المرضى إلى تعلم تمارين التنفس.

تكمن الخطورة أيضًا في استخدام نوع من الشريط الذي يسبب مشاكل في حد ذاته، محذرا من أن أي شريط لاصق مستخدم يجب أن يكون من السهل إزالته بمجرد النفخ في شفتيك.