ميناء دمياط يفوز بجائزة الحد من المخالفات التى تتعرض لها السفن

أعلنت هيئة ميناء دمياط، عن فوز الميناء بجائزة هذا العام لجهوده فى تنفيذ الإجراءات الخاصة للحد من المخالفات التى قد تتعرض لها السفن الأجنبية أثناء ارتيادها للميناء.

وأشار بيان صادر عن ميناء دمياط إلى أن ذلك جاء خلال مشاركة الهيئة باحتفالية اليوم البحرى العالمى 2023 التى أقيمت تحت رعاية الفريق كامل الوزير وزير النقل بالإسكندرية تحت شعار ( اتفاقية ماربول فى عامها الخمسين – التزامنا يتواصل ).

وقد مثل هيئة ميناء دمياط اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة والذى قام بتسليم جائزة ميناء دمياط لهذا العام إلى المهندس نجيب محمد السيد مدير إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية بهيئة ميناء دمياط وذلك لدوره الفعال ومجهوداته المبذولة فى تنفيذ الإجراءات الخاصة بالحد من المخالفات التى قد تتعرض لها السفن المترددة على الميناء وهو الأمر الذى يعزز الصورة الإيجابية لميناء دمياط أمام المنظمة البحرية العالمية ( IMO ) وأمام عملاء الميناء من كبرى الخطوط العالمية.

ومن جانبه أوضح اللواء بحرى أحمد حواش أن مشاركة ميناء دمياط فى اليوم البحرى العالمى لهذا العام والذى يعقد تحت شعار (اتفاقية ماربول فى عامها الخمسين – التزامنا يتواصل ) يعكس اهتمام الهيئة بالتوافق التام مع أهداف المنظمة البحرية العالمية ( IMO ) لحماية البيئة البحرية من تأثير الشحن البحرى ومنع التلوث الناجم عن السفن وهو ما يأتى متفقاً مع الخطوات التى اتخذتها هيئة ميناء دمياط وكان من أهمها النجاح فى مجال تطبيق عدد من المنظومات التكنولوجية الحديثة والتى كان لميناء دمياط السبق فى تطبيقها بين الموانئ المصرية وعلى رأسها تطبيق منظومة التراكى الآنى للسفن (JIT)، ومنظومة إمداد السفن المتراكية بالطاقة الكهربائية (OPS)، بغرض الحد من الانبعاثات الضارة بيئياً من السفن، هذا إلى جانب تطبيق المعايير الدولية والمحلية لحماية البيئة فى إطار منظومة متكاملة دائمة التحديث وفقاً لسياسات بيئية فعالة بالتعاون مع الجهات المعنية والتشاور مع مجتمع الميناء.

كما تم التعاون بين هيئة ميناء دمياط وجهاز شئون البيئة لإنشاء مرصد بيئى متكامل على مساحة 180م مربع داخل ميناء دمياط، يعمل على القياسات البيئية المتنوعة وتم ربطه بالشبكة القومية للرصد البيئى داخل مصر ويتميز بانه مرصد متكامل يتم من خلاله إجراء جميع القياسات البيئية المتعارف عليها دولياً.

هذا إضافة إلى وجود عدد 2 محرقة للتخلص من جميع المخلفات وعدد 2 محطة معالجة لمياه الصرف الصحى، كما تم تزويد ميناء دمياط بأحدث الوحدات البحرية والمعدات المساعدة لمكافحة التلوث البحرى، إلى جانب تدريب العاملين فى مجال حماية البيئة البحرية بأحدث الوسائل والأساليب وفقاً لخطة طوارئ موضوعة مسبقا بالتعاون مع هيئة السلامة البحرية وجهاز شئون البيئة.