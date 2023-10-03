اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 01:07 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يقرر تخصيص الحصة الأولى بجميع المدارس غدا لإحياء ذكرى نصر أكتوبر

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 12:33 م
محافظ جنوب سيناء يقرر تخصيص الحصة الأولى بجميع المدارس غدا لإحياء ذكرى نصر أكتوبر محافظ جنوب سيناء
جنوب سيناء _ ياسر عامر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أن شباب مصر هم قادة المستقبل، وهم من يصنعون تاريخ مصر المقبل، لذا يجب على الجميع التكاتف لتنمية وعى هؤلاء الشباب بقيمة الوطن، وغرس روح الولاء والانتماء إليه.
 
وأوضح أن التضحيات التي قامت بها القوات المسلحة المصرية من أجل تحرير أرض الفيروز سطرت بحروف من نور في تاريخ مصر، والبطولات التي قام بها الجيش المصري في 6 أكتوبر أصبحت تدرس في دول العالم، الجيش الذي عبر المانع الحصين في 6 ساعات فقط وهم صائمين جعل العالم يتعجب من طبيعة وقدرة الجيش المصرى.
 
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده المحافظ مع الطلاب، وشباب المحافظة، على هامش الاحتفالية التي أقامتها محافظة جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، لإحياء الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث تزينت الساحات بالأعلام، وقام محافظ جنوب سيناء، بوضع إكليل الزهور على النصب التذكاري بساحة المحافظة، بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، وجمع غفير من مواطني وطلاب وشباب المحافظة.
 
وقرر محافظ جنوب سيناء، تخصيص الحصة الأولى غدا، للحديث عن انتصارات أكتوبر المجيدة بكافة المدارس على مستوى المحافظة، بهدف بث روح الوطنية والانتماء للوطن.
 
وقدم المحافظ التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المساحة، وشباب وأهالي المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فودة

الحصة الأولى

إحياء ذكري نصر اكتوبر

لقاء مع الشباب

بطولات الجيش المصري

أرض للفيروز

محاضرة توعوية

بث روح الوطنية

طور سيناء

اخبار المحافظات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة