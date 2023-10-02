محافظ جنوب سيناء يوزع ملابس مدرسية ومواد غذائية على 175 أسرة

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

وزع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء ، اليوم الاثنين، كراتين مواد غذائية، وملابس مدرسية على 175 أسرة الأكثر احتياجا، والأيتام، وذلك بمركز تمكين المراة بطور سيناء، بحضورالدكتورة إيناس سميرنائب المحافظ، اللواء أحمد الإسكندراني، سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد.

وقال المحافظ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتوفير كافة الإمكانيات والمساعدات اللازمة لهذه الأسر، كنوع من تكافل وتضامن الدولة معهم، لافتا إلى أن الملابس تتضمن الزي المدرس الخاص بأطفالهم وتتضمن "أحذية، شنط، ملابس"، وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم.

وأكد المحافظ، استمرار الدعم لجميع الأسر الأكثر احتياجا على مستوى كافة مدن المحافظة على مدار العام، من خلال دعمهم بالمساعدات الغذائية، أو توفير السلع الغذائية المدعمة.

وأشار إلى أن كافة أجهزة الدولة تسعى لدعم الأسر الأولى بالرعاية بكافة السبل، وتحسين سبل المعيشة لهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.