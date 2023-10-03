فرصة للتطوع بمكتبة الإسكندرية.. اعرف التفاصيل

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مكتبة الإسكندرية من خلال إدارة خدمات المعلومات التابعة لقطاع مكتبات عن قبول مجموعة جديدة من شباب المتطوعين لمدة ثلاثة أشهر بخلاف شهر تدريب (في الفترة من 1 نوفمبر 2023 إلى 29 فبراير 2024).

فإذا كنت متفرغًا وحاصلًا على شهادة جامعية، ولديك الرغبة في التطوع لمحاكاة بيئة العمل والتعامل مع الجمهور، مع إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي، يمكنك الانضمام إلينا من أجل التطوع والتدريب؛ حيث سيتضمن التدريب محاضرات وورش عمل متنوعة في التنمية البشرية وتطوير الذات وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي وغيرها؛ مما يسهم في صقل إمكاناتك ومواهبك، ويُكسبك المهارات المطلوبة لسوق العمل، وذلك مع الإسهام في تحقيق رسالة المكتبة في خدمة البحث العلمي وتنمية المجتمع.

على أن يكون التطوع بمكاتب الخدمات المرجعية بالمكتبة الرئيسية، أومكتبة الفنون والوسائط المتعددة أومكتبة الخرائط، وكذلك بمكاتب الاستعلامات الخاصة بالعضوية والحجوزات أوخدمة الأرفف المغلقة.

وعلى من يرغب في الانضمام، رجاءً ملء الاستمارة الموضحة بالإعلان أدناه (على أن يتم إرفاق السيرة الذاتية، وصورة شخصية، وصورة بطاقة الرقم القومي داخل الاستمارة)، وذلك حتى موعد أقصاه 7 أكتوبر 2023.

على أن يتم إخطار من تم ترشحه لإجراء المقابلة الشخصية عن طريق البريد الإلكتروني (في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر 2023).

الاستمارة: https://lnkd.in/dZNmw4Az