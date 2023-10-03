فاينانشيال تايمز: الهند طلبت من كندا سحب العشرات من دبلوماسييها من البلاد

كتبت ريم عبد الحميد

كشفت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، أن الهند طلبت من كندا سحب العشرات من دبلوماسييها من البلاد، فيما وصفته الصحيفة بتصعيد للأزمة التي اندلعت عندما قال رئيس الوزراء الكندى جاستن ترودو أن نيودلهي ربما تكون لها صلة بقتل مواطن كندى من السيخ.

وحسبما أفادت مصادر مطلعة على الأمر، فإن نيودلهي أخبرت أوتاوا بضرورة أن تستعيد حوالى 40 دبلوماسيا بحلول العاشر من أكتوبر، وقال أحد المصادر إن الهند هددت بإلغاء الحصانة الدبلوماسية للدبلوماسيين الذين يظلون بعد هذا التاريخ.

وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية الكندية والحكومة الهندية رفضتا التعليق، وكانت الهند قالت من قبل إنها تريد التكافؤ عدد ومستوى الدبلوماسيين الذين يمثلون كل دولة لدى الأخرى.

ويمثل كندا العشرات من الدبلوماسيين فى مفوضتها العليا فى نيودلهي، أكثر من الذين يمثلون الهند فى أوتاوا، وذلك بسبب القطاع القنصلى الكبير المطلوب لأقارب نحو 1.3 مليون كندى من أصول هندية.

وقال أحد المصادر إن كندا لديها 62 دبلوماسيا فى الهند، وطلبت الهند تخفيضهم إلى 41.

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة الأخيرة تعد بتصعيد كبير فى الأزمة التي اندلعت حينما قال ترودو إن أوتاوا تحقق فى مزاعم ذات مصداقية بأن عملاء هنود ربما يكونوا وراء اغتيال هارديب يبن نيجار، الكندى السيخى الداعى إلى انفصال السيخ عن الهند، والذى قتل فى فانكوفر فى يونيو الماضى.

كما أنها ستعقد الأمور لترودو أيضا، الذى يواجه ضغوطا فى الداخل للتحرك مع محاولة تأمين دعم من الحلفاء الغربيين الذين يسعون لتعزيز العلاقات مع نيودلهي كحصن أمام الصين.