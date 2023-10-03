ضبط 107 أطنان مواد غذائية و 4 نخالة مجهولة المصدر فى المنوفية

المنوفية – محمود شاكر

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط السلع منتهية الصلاحية والتصدى لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين والحفاظ على حقوقهم.

وتواصل الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات الأمنية والمعنية أعمالها فى المرور اليومى على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز ومحلات بيع وتصنيع اللحوم بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 418 محضرًا تموينيًا متنوعًا ما بين 190 محضر مخالفات مخابز و228 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمى وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأشار المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية إلى أنه من أهم القضايا التموينية التى تم ضبطها، تحرير محضر جنح بمركز الباجور ضد صاحب مخزن لتجارة المواد الغذائية لقيامه بتجميع كمية قدرها 3 طن أرز، 2 طن سكر حر، 1,5 طن مكرونة، 600 عبوة بيروسول، 600 كجم جبنة بدون مستندات مجهولة المصدر.

كما تم تحرير محضر جنح مركز شبين الكوم ضد صاحب محل لتجارة الأعلاف بناحية ميت خلف لحوزته كمية قدرها 4 طن نخالة بدون مستندات مجهولة المصدر، وكذا تحرير محضر جنح مركز السادات ضد المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية لحيازته كمية قدرها 100 طن زيتون مخللات تحت التصنيع بدون مستندات مجهول المصدر، فيما تم تحرير محضرين جنح ضد أصحاب محلات لتجارة الأدخنة والسجائر بمركزى شبين وقويسنا، بحوزتهم 550 علبة سجائر محلية الصنع بهدف الحجب وبدون مستندات ومجهولة المصدر.