ضبط حشيش وهيروين فى حملات أمنية بأسوان ودمياط

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

نجحت الجهود في ضبط 6 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة نارية.. ضُبط خلالهم (8,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 6,500 كيلو جرام من مخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين) بحوزة 6 متهمين "لـ3 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ (644) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وأسفرت الجهود عن ضبط 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة نارية، ضُبط خلالهم (8,250 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 13 كيلو جرام من مخدر البانجو – 6 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) وكذا (2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.