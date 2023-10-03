اليوم السابع
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ضبط حشيش وهيروين فى حملات أمنية بأسوان ودمياط

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 01:50 م
ضبط حشيش وهيروين فى حملات أمنية بأسوان ودمياط حملات أمنية ، أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:
نجحت الجهود في ضبط 6 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة نارية.. ضُبط خلالهم (8,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 6,500 كيلو جرام من مخدر البانجو - كمية من مخدر الهيروين) بحوزة 6 متهمين "لـ3 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ (644) حكمًا قضائيًا متنوعًا.
 
وأسفرت الجهود عن ضبط 5  قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة نارية، ضُبط خلالهم (8,250 كيلو جرام من مخدر الحشيش – 13 كيلو جرام من مخدر البانجو – 6 كيلو جرام من مخدر الهيدرو - كمية من مخدر الهيروين) وكذا (2 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 5 متهمين "لـ 4 منهم معلومات جنائية"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

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