اليوم السابع
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ضبط بانجو وحشيش وسلاح فى حملات أمنية بالمنوفية والشرقية

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 11:54 ص
ضبط بانجو وحشيش وسلاح فى حملات أمنية بالمنوفية والشرقية حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن "المنوفية ، الشرقية" جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تم ضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة المنوفية) ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس - بندقية خرطوش – فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار).
 
وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطلين – مقيمان بمحافظة الشرقية) ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,400كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام - فرد محلى وطلقة).
 
بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

مكافحة المخدرات

مخدر الحشيش

حملة امنية

وزارة الداخلية



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