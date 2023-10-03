ضبط بانجو وحشيش وسلاح فى حملات أمنية بالمنوفية والشرقية

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن "المنوفية ، الشرقية" جهودهم لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة ، حيث تم ضبط (3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة المنوفية) ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام – كمية من مخدر الآيس - بندقية خرطوش – فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار).
وأسفرت الجهود عن ضبط (عاطلين – مقيمان بمحافظة الشرقية) ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,400كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 2 كيلو جرام - فرد محلى وطلقة).
بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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