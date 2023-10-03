رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يتفقد انتظام الدراسة بمجمع أبي العزائم بأبيس

الإسكندرية - أسماء على بدر

تابع رئيس الإدارة المركزية ل منطقة الإسكندرية الأزهرية ، الشيخ خميس محمد أحمد، صباح اليوم، انتظام العملية التعليمية بمجمع أبي العزائم بأبيس الرابعة، التابع لإدارة شرق التعليمية، للاطمئنان على انتظام الدراسة والاستماع إلى المعلمين والطلاب حول سير الدراسة ومتطلباتها.

وخلال متابعته توجه بكلمة للطلاب، قال فيها إن طلب العلم فريضة، وأن حب العلم يجعل الإنسان قادر على التغلب على المشكلات التي تواجهه، وحثهم علي الجد والاجتهاد في الدراسة لأنهم سواعد الوطن.

وأشار إلى أن المعلم رائد الفصل هو الأب الروحي لطلاب فصله وأن أية مشكلة تواجه طلابه يجب أن يتصدى لها. كما وجَّه رئيس المنطقة بمتابعة المعاهد من حيث الحالة الأمنية من مبنى وأبواب واسوار ومتابعة الحراسة اليومية من حيث انضباطها وكفايتها والحالة الأمنية للمنطقة المحيطة بالمعهد.