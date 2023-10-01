اليوم السابع
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الأحد، 01 أكتوبر 2023 04:33 م
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رئيس الإسكندرية الأزهرية: انتظام اليوم الثانى للدراسة فى الإعدادية والثانوية

الأحد، 01 أكتوبر 2023 04:18 م
رئيس الإسكندرية الأزهرية: انتظام اليوم الثانى للدراسة فى الإعدادية والثانوية جانب من جولة التفقد
الإسكندرية أسماء على بدر

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تفقد الشيخ خميس محمد أحمد، رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الأحد، انتظام سير العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد ، حيث قام بالمرور على معاهد بنين القويري الإعدادي الثانوي وفتيات القويري الإعدادي الثانوي ومعهدي القويري وطاهر القويري الابتدائي بإدارة غرب التعليمية.
 
 وشدد رئيس المنطقة، على تسليم الكتب من اليوم الأول للطلاب، وعدم تعليقها بدفع المصروفات الدراسية، كما اطمأن فضيلته على توفير الوسائل التعليمية والمعامل والاستعداد لتفعيلها من اليوم الأول، ونبَّه على أهمية حضور الطلاب وعدم التخلف، وضرورة قيام جميع المدرسين، بمتابعة المستوى الدراسيّ للطلاب، وتحفيزهم على الاستذكار والتحصيل الجَيِّد، مؤكدا على ضرورة التزام المعلمين والطلاب بالمظهر والزي اللائق بما يتفق ومكانة مؤسستنا الأزهرية العريقة. 
 
كما أكد رئيس المنطقة، على ضرورة الاهتمام بنظافة الفصول، والتأكد من تفعيل الإجراءات الاحترازية، لتوفير الأمن والسلامة الصحية لأبنائنا الطلاب، مشيدا بانضباط سير العملية التعليمية.
 
 
 

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