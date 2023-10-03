رئيس جامعة المنوفية يشهد تحية العلم بكلية التربية الرياضية

شهد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، تحية العلم متقدما صفوف طلاب كلية التربية الرياضية فى بداية العام الدراسى 2023/ 2024، يرافقه الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكان فى استقباله الدكتور نعيم فوزى عميد الكلية ووكلاء الكلية.

هنأ رئيس الجامعة الطلاب بمناسبة بدء العام الدراسى الجديد مشيدا بالتزام جميع الطلاب بالفرق الدراسية المختلفة بالحضور، وهذا مايعهده دائما من طلاب التربية الرياضية الالتزام وممارسة الرياضات المختلفة بانتظام، وماتضمه الكلية من أبطال فى مختلف الألعاب، لتمثيل الكلية والجامعة فى المنافسات الرياضية، مؤكدا اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتأهيل الشباب والحفاظ على الصحة العامة والتشجيع على ممارسة الرياضة من أجل صحة أفضل متمنيا عاما موفقا للطلاب.

هذا ورحب الدكتور نعيم فوزى برئيس الجامعة فى رحاب الكلية والشكر لتواجده بين الطلاب، مؤكدا أن الكلية تشهد التزاما كبيرا من الطلاب منذ اليوم الأول للعام الدراسى، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.