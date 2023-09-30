رئيس جامعة المنوفية يؤكد استعداد الكليات لاستقبال الطلاب وبدء الدراسة

المنوفية - محمود شاكر

أكد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية ، جاهزية كليات الجامعة لاستقبال الطلاب وبدء العام الدراسي 2023/2024، مشيرا إلي أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم الإنتهاء من أعمال الصيانة وتجهيز المدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية لبدء الدراسة، موضحا أنه تم إتخاذ كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب مع إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع التزاحم وإجراء التعقيم والنظافة الدورية لسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ووجه القاصد، بضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد في الحرم الجامعي من اليوم الأول للدراسة، لافتا إلى أنه تم إعلان الجداول الدراسية قبل بدء العام الدراسي الجديد، لضمان انتظام الدراسة بكافة الكليات.

وشدد على ضرورة توفير كل سبل الراحة للطلاب وتلبية احتياجاتهم مع توفير المناخ الأسري لهم وتشجيعهم على النجاح والتفوق.

وأشار القاصد، إلى أنه تم وضع الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية لتنمية مهارات الطلاب في كافة المجالات، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة بمختلف القطاعات.

وأكد رئيس الجامعة، إعداد العديد من الندوات الثقافية وورش العمل التي تستهدف تنمية الوعي القومي لدى الطلاب ومحاربة المفاهيم والأفكار غير السوية، موجها بزيادة جهود الجامعة والطلاب في محو الأمية بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومشاركة الطلاب في القوافل المتكاملة التي تنظمها الجامعة والمبادرات الرئاسية، تفعيلًا لدور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم التأكد من استعدادات المدن لاستقبال الطلاب والإنتهاء من أعمال الصيانة الدورية بجميع وحدات المدن الجامعيه من كهرباء ونجارة وسباكة ودهان حجرات المدن المختلفة، إلي جانب تكليف جميع الأخصائيين والمشرفين في جميع المطاعم بالتواجد الدائم وتجهيز المطاعم استعدادا لبدء الدراسة.

وأكد القاصد، جاهزية المستشفيات الجامعية والإدارة العامة للشئون الطبية لتقديم خدمة طبية متميزة للطلاب، وتواجد أعضاء هيئة التدريس والأطباء والعاملين واستعدادهم لاستقبال أي حالات طارئة او مرضية مع بدء العام الدراسي الجديد.