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حكاية وطن.. 5 ملايين حيازة زراعية ضمن منظومة التحول الرقمى

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 10:17 ص
حكاية وطن.. 5 ملايين حيازة زراعية ضمن منظومة التحول الرقمى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى
كتبت أسماء نصار

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توسعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى في تطبيق منظومة التحول الرقمي من خلال تقديم الخدمات الرقمية ، حيث تم الانتهاء من إطلاق كارت الفلاح في جميع محافظات مصر، وتسجيل 5 ملايين حيازة على المنظومة لضبط الزمام المنزرع، والمساعدة على تنفيذ السياسات الزراعية للدولة فى إطار مصر الرقمية.
 
كما وضعت الوزارة حلولًا للمشاكل التي واجهت منظومة كارت الفلاح من حيث إمكانية إصدار بدل تالف أو بدل فاقد لكارت الفلاح في خلال 15 يوماً ، ويتم إصداره واستلامه من أقرب فرع للبنك الزراعي، وكذلك تم تحويل كارت الفلاح إلى كارت مالي "ميزة" مما يساعد في تحقيق الشمول المالي.
 
كما تم تفعيل المنظومة كارت الفلاح في عمليات صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين، حيث تم الصرف الكترونياً لأكثر من 2 مليون مزارع وبعدد حركات 2.7 مليون حركة صرف للأسمدة، و تفعيل خاصية الدفع الالكتروني باستخدام كارت ميزة/ الفلاح.
 
الجدير بالذكر أن الوزارة نجحت فى ميكنة منظومة الرقابة على الأسمدة المدعومة من خلال آلية للرقابة إلكترونياً على هذه المنظومة بداية من خروجها من الشركات ‏وحتى وصولها إلى الجمعيات ومتابعة الصرف.
 

الزراعة

كارت الفلاح

المزارعين

منظومة الرقابة على الاسمدة



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