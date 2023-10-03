اليوم السابع
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تأجيل محاكمة متهمين بـ"خلية داعش حلوان" لجلسة 21 نوفمبر

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 02:17 م
تأجيل محاكمة متهمين بـ"خلية داعش حلوان" لجلسة 21 نوفمبر المستشار محمد السعيد الشربينى _ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم، الثلاثاء، تأجيل محاكمة متهمين في إعادة إجراءات محاكمتهما لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بـ"خلية داعش حلوان"، فى القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، لجلسة لجلسة 21 نوفمبر للمرافعة.
 
كانت المحكمة قد قضت فى وقت سابق، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، وحصل المتهم الذى يعاد محاكمتهم على حكم بالسجن غيابيا، وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتى على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذى أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابى، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح نارى.
 
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه، عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

داعش حلوان

الجنايات

اخبار الحوادث

مؤبد

جماعة إرهابية



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