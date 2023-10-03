تأجيل استئناف المتهمين بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم لجلسة 31 أكتوبر

كتب سليم على

أجلت محكمة مستأنف المقطم المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، الاستئناف المقدم من المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم على حبسهم عامين مع الشغل، إلى جلسة 31 أكتوبر المقبل للحكم مع التصريح بمذكرات.

كانت محكمة جنح المقطم بمحكمة جنوب القاهرة ، قضت بحبس عامين لـ 8 متهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم فى مليون و900 ألف جنيه.

قال الفنان صبري عبد المنعم، خلال التحقيقات، إن المتهمين أوهموه بشراء شقته بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربوا دون دفع مبلغ البيع.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه "ن. ع"و و"ع. ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.