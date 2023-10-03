انتظام العام الجامعى الجديد بجامعة العريش وتوجيه العمداء بتوفير الاحتياجات

شمال سيناء ـ محمد حسين

انتظمت الدراسة ب جامعة العريش مع بداية العام الجامعى الجديد، وقال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، إن الجامعة أنهت كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالعام الجديد مع الالتزام بالخريطة الزمنية للعام الجامعي الجديد تنفيذاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات.

وأكد رئيس الجامعة، انتظام العملية التعليمية وتوفير مناخ جيد للطلاب للتفوق، والتزام أعضاء هيئة التدريس بالجداول الدراسية من اليوم الأول للدراسة، لافتا إلى أن العام الجامعى الجديد سيشهد طفرات غير مسبوقة في العملية التعليمية وتطوير ملموس في أساليب التعليم والتعلم، مشيرًا إلى أن ما تم خلال الفترة السابقة من تعظيم ودعم القدرات التكنولوجية والإنشائية بالجامعة سيكون له مردود واضح خلال هذا العام في الخدمات التعليمية والمؤسسية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وأن ذلك سوف يسهم في تعظيم القدرات التنافسية للبرامج الأكاديمية والخريجين.

وأضاف أنه تم توجيه عمداء الكليات بتوفير كافة الاحتياجات التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية، والتأكد على اتباع كافة معايير الأمن والسلامة والأمان بجميع المنشأت الجامعية لضمان توفير بيئة تعليمية آمنه للطلاب.

وقال إنه تم تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين الذين حضروا فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، وجلسة "حكاية وطن"، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات المصرية، والطلاب المتفوقين على مستوى الجامعات المصرية، مشيرا إلى انه قام بتكريم الطلاب وتوزيع شهادات التقدير على المتفوقين.

وسبق وأعلن الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، انه يتم تقديم الخدمات الطبية للطلاب والمترددين علي الإدارة الطبية بالجامعة، وتتمثل فى الكشوف الطبية للطلاب الجدد، كما تجرى أعمال التشجير فيِ إطار تجميل الجامعة بصورة حضارية ومنسقة بزيادة المساحات الخضراء بحرم الجامعة مع زيادة عدد الأشجار المثمرة في أنحاء الحرم الجامعي لما لها من الفوائد المتنوعة.

واشار إلى أنه بعد نجاح البرامج المميزة في كليات الجامعة خلال السنوات الماضية واستحسان المجتمع السيناوي له، و يتم خلال العام الجامعي الجديد بدء الدراسة بثلاث برامج مميزه جديده بكلية العلوم وهي برنامج الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية لطلاب شعبة العلوم، و برنامج كيمياء النانو وعلوم المواد لطلاب شعبتى العلوم والرياضيات، وبرنامج التكنولوجيا الحيوية الجزئية لطلاب قسم علم الحيوان.

وأوضح رئيس الجامعة، انه يوجد بالجامعة عدد من البرامج المميزة والتى تعمل من سنوات وقد لاقت استحسان المجتمع السيناوي ومنها برنامج التغذية العلاجية بكلية الاقتصاد المنزلي، و برنامج الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب، وبرنامجي " تكنولوجيا الاستزراع البحري، وتكنولوجيا المصايد البحرية" بكلية الاستزراع المائى والمصايد البحرية.