جامعة العريش تستعد للدراسة بخدمات طبية للطلاب وزيادة المساحات الخضراء

شمال سيناء ـ محمد حسين

واصلت جامعة العريش استعداداتها للعام الدراسى الجديد، بتقديم الخدمات الطبية للطلاب الجديد وانطلاق أعمال زيادة المساحات الخضراء، والإعلان عن برامج دراسية مميزة .

قال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة، إنه يتم تقديم الخدمات الطبية للطلاب والمترددين علي الإدارة الطبية بالجامعة، وتتمثل فى الكشوف الطبية للطلاب الجدد، كما تجرى أعمال التشجير فيِ إطار تجميل الجامعة بصورة حضارية ومنسقة بزيادة المساحات الخضراء بحرم الجامعة مع زيادة عدد الأشجار المثمرة في أنحاء الحرم الجامعي لما لها من الفوائد المتنوعة.

وأشار إلى أنه بعد نجاح البرامج المميزة في كليات الجامعة خلال السنوات الماضية واستحسان المجتمع السيناوي لها، يتم خلال العام الجامعي الجديد بدء الدراسة بثلاث برامج مميزة جديدة بكلية العلوم، وهي برنامج الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية لطلاب شعبة العلوم، و برنامج كيمياء النانو وعلوم المواد لطلاب شعبتى العلوم والرياضيات، وبرنامج التكنولوجيا الحيوية الجزئية لطلاب قسم علم الحيوان.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه يوجد بالجامعة عدد من البرامج المميزة والتى تعمل من سنوات وقد لاقت استحسان المجتمع السيناوي ومنها برنامج التغذية العلاجية بكلية الاقتصاد المنزلي، وبرنامج الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية بكلية الآداب، وبرنامجي " تكنولوجيا الاستزراع البحري، وتكنولوجيا المصايد البحرية" بكلية الاستزراع المائى والمصايد البحرية.

وسبق وأعلن الدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش، أن الجامعة تواصل تقديم خدماتها للمجتمع، وآخر ما قدمته طرح حصاد إنتاج المزارع الخاصة بها من الأسماك للمواطنين عبر منافذ تسويق بالعريش بسعر تنافسى أقل من السوق.

أضاف أن هذا المنتج من الأسماك نجحت فى توفيره كلية الاستزراع السمكي بجامعة العريش من أجود أنواع الأسماك، وبسعر منخفض وهو من مشروعات التعليم والإنتاج و تدريب لطلاب الجامعة ، وشباب الخريجين .

وأشار إلى أن البداية بمراحل الحصاد الجزئي لأحد أحواض الكلية بالمزرعة السمكية، التي قارب إنتاجها ربع طن من أسماك البلطي، ذات الجودة العالية لافتا إلى أن هذه الأسماك تم تربيتها واستزراعها علي مياه جوفية خالية من الملوثات، ومغذاه علي الأعلاف، وحاصلة على شهادة الأيزو العالمية، كما تم اختبار جودة الأسماك من حيث نسبة التصافي، ومستوي التذوق، موضحا أن البيع يتم داخل أسوار الحرم الجامعي، وخارجها من خلال منافد البيع المخصصة للجامعة.

وأوضح رئيس جامعة العريش، أن مشروع المزارع السمكية بالجامعة بكليتي العلوم الزراعية البيئية، والاستزراع المائي والمصايد البحرية، تم التأكيد على تشغيله و مضاعفة الإنتاج، وإنشاء المزيد من الأحواض المتعددة الأحجام، والتوسع في أنواع الأسماك المستزرعة، وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك في إطار دور الجامعة لخدمة المجتمع المحلي.