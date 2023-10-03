اليمن والكويت يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات

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بحث رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك الاثنين، مع نائب رئيس الوزراء وزير النفط الكويتي الدكتور سعد البراك سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات.

واستعرض الجانبان - وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - الدعم الكويتي الحالي والمستقبلي لليمن في عدد من المجالات الحيوية، إضافة إلى مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية في مختلف الجوانب.



وأشاد عبدالملك، بالأدوار الأخوية للكويت قيادة وحكومة وشعبًا تجاه اليمن وشعبها على امتداد العقود الماضية والأثر الفاعل لمشاريعها في القطاعات الحيوية، وموقفها الثابت في دعم الشرعية اليمنية.



بدوره، نقل نائب رئيس الوزراء الكويتي، لرئيس الوزراء اليمني تحيات القيادة الكويتية ورئيس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، مؤكدًا موقف الكويت الداعم للحكومة الشرعية ومجلس القيادة، والشعب اليمني، وحرصها على استقرار الأوضاع وإنهاء الحرب وتحقيق السلام.