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الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة 5% فى العام المالى الحالى

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 09:00 ص
الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة 5% فى العام المالى الحالى مجلس النواب
كتب أمين صالح

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تستهدف الموازنة العامة للدولة 2023/2024، خفض عجز الموازنة إلى مستوى 5%، ومن المتوقع أن يتواصل تراجع معدل المديونية الحكومية إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 2027.

ويتضمن مشروع موازنة مصر للعام المالي 2023/2024 زيادة في الإنفاق على البنية التحتية في المناطق الريفية، حيث ستتم مواصلة تنفيذ برامج تطوير الريف المصري وتحسين الخدمات العامة والبنية التحتية في المناطق الريفية، ومن بين الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتحقيق هذا الهدف توسيع شبكة الطرق الريفية وبناء مدارس ومستشفيات ومراكز صحية وتحسين خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي في المناطق الريفية.


الحكومه

الموازنه

الاخبار

السياسه



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