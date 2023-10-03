اليوم السابع
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الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 02:03 م
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البورصة تقرر يوم الخميس إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 01:36 م
البورصة تقرر يوم الخميس إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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قررت إدارة البورصة، أن يكون يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023 إجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد القوات المسلحة على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر.

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