البورصة تقرر يوم الخميس إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة

قررت إدارة البورصة، أن يكون يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023 إجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد القوات المسلحة على أن يستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر.
البورصة تقرر يوم الخميس إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحةالثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 01:36 م
البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط تراجع أسهم قياديةالثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 12:08 م
ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوعالثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 10:19 ص
البورصة: تنفيذ صفقتين على "قروين للتصنيع الزراعي" بقيمة 12.1 مليون جنيهالإثنين، 02 أكتوبر 2023 11:00 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة