هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة بمنتصف التعاملات بضغوط تراجع أسهم قيادية

كتب هانى الحوتى

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية ، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم حديد عز، وأوراسكوم للتنمية مصر، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والسويدي إليكتريك، وأبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بتداولات تتجاوز 600 مليون جنيه، ومالت تعاملات المصريين للبيع، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 19855 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليصل إلى مستوى 23805 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 8318 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 3760 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 5575 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.53% ليصل إلى مستوى 5545 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: سماد مصر (ايجيفرت)، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ومصر للفنادق، والدولية للأسمدة والكيماويات، والمصرية لنظم التعليم الحديثة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركة أم أم جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 100 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية-راميدا، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 50.5 ألف سهم، 281.4 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 142.6 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والعربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، والمتحدة للإسكان والتعمير، والقاهرة للإسكان والتعمير، والمطورون العرب القابضة، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عدد 130 ألف سهم، 2 مليون سهم، 250 ألف سهم، 500 ألف سهم، 42.4 مليون سهم، 734 سهم، 100 ألف سهم، 221 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العبوات الطبية، ورواد السياحة-رواد، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، ومستشفى كليوباترا، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 104.9 ألف سهم، 32.9 ألف سهم، 930 سهم، 662.3 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية عدد 831.1 ألف سهم.

في سياق منفصل أعلنت شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير، عن تخطي المبيعات خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 حاجز 20 مليار جنيه لأول مرة في تاريخها من حصيلة بيع أكثر من 2400 وحدة بمشروعات الشركة المختلفة.

في السياق نفسه أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، اعتماد مجلس الإدارة القوائم المالية عن الحسابات الختامية خلال الفترة من 1 يوليو عام 2022 حتى 30 يونيو عام 2023، وبلغ حجم الإنتاج الكمي عدد 827.2 ألف حاوية مكافئة تجارة خارجية وعدد 4107 حاوية مكافئة ترانزيت، وارتفاع إيرادات النشاط التجاري إلى 4.961 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 75%، وزيادة صافي الربح بعد الضريبة 4.388 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 116%.