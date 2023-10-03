أوكرانيا تقصف العمق الروسى بقنابل محرمة دوليا للمرة الأولى

وكالات الأنباء

أعلن حاكم منطقة "بريانسك" الروسية ألكسندر بوجوماز، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا أطلقت ذخائر عنقودية على قرية روسية قرب الحدود الأوكرانية مما أدى إلى إلحاق أضرار بعدة منازل.

وقال المسؤول الروسي في منشور عبر تطبيق تيليجرام، إن المعلومات الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات جراء القصف الذى استهدف قرية كليموفو.

وتلقت أوكرانيا ذخائر عنقودية من الولايات المتحدة، لكنها تعهدت بعدم استخدامها سوى لطرد تجمعات جنود العدو.

وفي يوليو الماضي أعلن مسئول عسكري أوكراني، أن بلاده تسلمت ذخائر عنقودية من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعهدت واشنطن بإرسالها إلى كييف.