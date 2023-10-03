ألمانيا تحتفل بيوم الوحدة الـ33 بمشاركة 1300 ضيف

كتبت: هناء أبو العز

تحيى ألمانيا اليوم الثلاثاء، ذكرى "يوم الوحدة الألمانية"، الذي من المتوقع أن يحضره حوالي 1300 ضيف، حيث تقام الاحتفالات المركزية ليوم الوحدة الألمانية في ولاية فيدرالية مختلفة كل عام، وهذا العام ستقام في هامبورج .

يشارك بالاحتفال المستشار الألماني أولاف شولتس، بالإضافة إلى عدد كبير من المسؤلين وعمدة مدينة هامبورج بيتر تشينشر ورئيس المحكمة الدستورية الفيدرالية ستيفان هاربارث، الذى سيلقى كلمة بهذه المناسبة .

وحسب قناة "أيه آر ديه" الألمانية فسوف تبدأ المراسم بقداس بكنيسة القديس ميخائيل الرئيسية، ووفقاً لهيئة السياحة في هامبورج، فقد بدأت الاحتفالات أمس الاثنين، وحضر أكثر من 300 ألف شخص المهرجان الذى أقيم حول قاعة المدينة وبينينالستر.

يذكر أنه في 3 أكتوبر عام 1990، انضمت ألمانيا الشرقية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية بعد تقسيمها إلى "شرقية وغربية"، وهو الوضع الذي كان قائما منذ عام 1949.