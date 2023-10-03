ونشرت الحكومة الألمانية، عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الثلاثاء، القائمة المُحدَّثة للمعدات المقدمة والمساعدات إلى أوكرانيا، ومن بين ذلك 14 مركبة مجنزرة لجميع التضاريس من طراز Bandvagn 206 (BV206) وخزانات لإزالة الألغام WISENT و21 آلية لحماية الحدود و239 هاتفا مشفرا و11 شاحنة قطار جرار من طراز HX81 و20 ألف نظارة أمان وحزمة قطع غيار للطائرات بدون طيار من طراز VECTOR وذخيرة لدبابات ليوبارد 1 ونحو 33 ألف طلقة عيار 40 ملم.

وأشارت إلى أن تمويل مبادرة بناء القدرات الأمنية لأوكرانيا يصل إلى 5.4 مليار يورو لعام 2023، بعد أن كان 2 مليار يورو لعام 2022 وتفويضات إضافية للدخول في التزامات في السنوات التالية بقيمة 10.5 مليار يورو.

وأوضحت الحكومة أن هذه الأموال ستستخدم في المقام الأول لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وفي الوقت نفسه، سيتم استخدامها لإعادة ملء مخزونات القوات المسلحة الفيدرالية من العناصر التي تم تسليمها إلى أوكرانيا وكذلك لمساهمات ألمانيا في مرفق السلام الأوروبي (EPF)".