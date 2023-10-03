أرسلت الحكومة الألمانية حزمة مساعدات أمنية جديدة إلى أوكرانيا تشمل مركبات وخزانات لإزالة الألغام .
ونشرت الحكومة الألمانية، عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الثلاثاء، القائمة المُحدَّثة للمعدات المقدمة والمساعدات إلى أوكرانيا، ومن بين ذلك 14 مركبة مجنزرة لجميع التضاريس من طراز Bandvagn 206 (BV206) وخزانات لإزالة الألغام WISENT و21 آلية لحماية الحدود و239 هاتفا مشفرا و11 شاحنة قطار جرار من طراز HX81 و20 ألف نظارة أمان وحزمة قطع غيار للطائرات بدون طيار من طراز VECTOR وذخيرة لدبابات ليوبارد 1 ونحو 33 ألف طلقة عيار 40 ملم.
وأشارت إلى أن تمويل مبادرة بناء القدرات الأمنية لأوكرانيا يصل إلى 5.4 مليار يورو لعام 2023، بعد أن كان 2 مليار يورو لعام 2022 وتفويضات إضافية للدخول في التزامات في السنوات التالية بقيمة 10.5 مليار يورو.
وأوضحت الحكومة أن هذه الأموال ستستخدم في المقام الأول لتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا، وفي الوقت نفسه، سيتم استخدامها لإعادة ملء مخزونات القوات المسلحة الفيدرالية من العناصر التي تم تسليمها إلى أوكرانيا وكذلك لمساهمات ألمانيا في مرفق السلام الأوروبي (EPF)".
من جهتها أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن امتنانها لالتزام ألمانيا بالدفاع عن التحرر، ودعمها الثابت لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها واستقلالها.
وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، بمناسبة يوم الوحدة في ألمانيا ، إن "الشعبين الأمريكي والألماني يشتركان في التزام متأصل بالدفاع عن المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزها".
وأضاف: "على مر السنين، تطورت صداقتنا لتصبح شراكة متعددة الأوجه، واليوم، تنظر الولايات المتحدة إلى ألمانيا باعتبارها شريكًا رئيسيًا لمجموعة السبع وحليفًا حيويًا في حلف شمال الأطلسي وقائدا عالميا في مكافحة تغير المناخ".
وتابع بلينكن قائلا: "اليوم، أنضم إليكم في الاحتفال بيوم الوحدة الألمانية وأتطلع إلى مواصلة العمل لتحقيق رؤيتنا المشتركة لعالم حر ومنفتح وآمن ومزدهر".
واختتم البيان بالقول: بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أرسل تمنياتي الحارة إلى شعب ألمانيا بمناسبة مرور 33 عامًا على إعادة توحيد ألمانيا.
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