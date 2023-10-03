أخبار مصر.. الرئيس السيسى يزور قبرى ناصر والسادات ويترأس اجتماع الأعلى للقوات المسلحة

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، الرئيس السيسى يزور قبرى ناصر والسادات ويترأس اجتماع الأعلى للقوات المسلحة.

الرئيس السيسى يزور قبرى ناصر والسادات ويترأس اجتماع الأعلى للقوات المسلحة

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم إكليل من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول وزيارة قبري الرئيسين الراحلين أنور السادات وجمال عبد الناصر، وترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات اكتوبر المجيدة.

قواعد التقدم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2024

أعلنت المديريات التعليمية، قواعد ونظام التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الجديد 2023/2024، موضحة أنه يتم عقد امتحان الشهادة الإعدادية على مستوى المديريات فصل دراسي أول وفصل دراسي ثان، ودور ثاني كل حسب الجدول الذي سيعلن من قبل كل مديرية.

الحكومة: 5.9 مليار دولار قيمة البضائع المُفرج عنها من 1 - 30 سبتمبر 2023

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا، لمناقشة إجراءات تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع بمختلف الموانئ المصرية، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، واللواء إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، والدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

عبد السند يمامة يصل المستشفى لتوقيع الكشف الطبى

وصل منذ قليل الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إلى مستشفي الشيخ زايد التخصصي لتوقيع الكشف الطبي، تمهيدا للتقدم بأوراقه للترشح لانتخابات الرئاسة.

الكويت تنهى خدمة الوافدين البالغين سن الـ60 ومن مر عليهم 20عاما لتوفير وظائف

شرعت وزارة الداخلية الكويتية بإنهاء خدمات كل من بلغ 60 عاما من الوافدين، وكذلك من أتم 20 سنة من الخدمة وذلك لتوفير فرص ووظائف للمواطنين الكويتيين .

عبد الواحد السيد: محمود علاء اعتذر لأوسوريو والأزمة انتهت

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، عن مشاركة محمود علاء مدافع الفريق في المران الجماعي الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

توم هانكس ينتقد الذكاء الاصطناعى بعد استخدام شبيهه فى إعلان دعائى

كشف تقرير حديث أن أحد المعلنين استخدم صورة مزيفة لتوم هانكس للترويج لدعاية لطب الأسنان دون إذن الممثل، ونشر هانكس تحذيرًا على موقع انستجرام ينبه فيه متابعيه بشأن الفيديو الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، والذي كتب أنه "لا علاقة له به"، وقد كان هانكس صريحًا بشأن التحديات التى يفرضها الذكاء الاصطناعي على الصناعة، ويعد استخدام التشابهات الرقمية للممثلين إحدى النقاط الرئيسية المثيرة للقلق التى عبر عنها عمال SAG-AFTRA المضربون.

أمطار خفيفة ورياح على بعض المناطق.. حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية وحالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023، إلى يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023،

أمريكية عمرها 104 أعوام تسعى للقب أكبر لاعب قفز بالمظلات فى العالم

تأمل السيدة الأمريكية دورثى هوفنر، التي تبلغ من العمر 104 أعوام، أن تحصل على اعتراف موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأنها أكبر شخص قام بالقفز بالمظلات فى العالم، وذلك بعد أن تركت عكازها على الأرض وقامت بقفزة شمالى ولاية إيلينوى.

اتحاد جدة يكشف كواليس إلغاء مباراة سباهان الإيراني في بيان رسمي

أصدر نادي اتحاد جدة السعودي، بيان رسمي لتوضيح ملف إلغاء مباراته أمام سباهان الإيراني التي كان من المقرر إقامتها أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أسيا.

عماد الدولة وأساس قوتها.. جهود الدولة لدعم الشباب

أدركت القيادة السياسية منذ عام 2014 أن الشباب هم عماد الدولة المصرية وأساس قوتها وطريقها نحو النهوض والتقدم، لذلك حرصت على دعمهم بشتى السبل والعمل على مشاركتهم فى جميع مجالات التنمية الشاملة التى تشهدها الدولة.

محطة مترو القومية تستعد لاستقبال الركاب خلال أيام

نشرت وزارة النقل صور توضح الاستعدادات النهائية لافتتاح محطة مترو القومية ضمن 6 محطات مترو جديدة بالمرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو المقرر تشغيلها خلال أيام.

مُسعف ينجح فى إجراء عملية ولادة طبيعية لسيدة داخل سيارة إسعاف بالشرقية

نجح مسعف بمرفق إسعاف الشرقية من إجراء عملية ولادة طبيعية لسيدة داخل سيارة الاسعاف، حيث تلقت غرفة التحكم والقيادة بـ إسعاف الشرقية استغاثة عبر الخط الساخن 123 من اسرة شابة في العقد الثاني من العمر بقرية "شنيط الحربوة" التابعة لمركز كفر صقر داهمتها آلام المخاض، على الفور تحركت واحدة من سيارات الإسعاف وعلى متنها كل من،المسعف أحمد محمد سالم، ومحمد يوسف حسن، فني قيادة.

اعتقالات ومواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال فى الضفة الغربية

اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، فى مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة، واعتقلت قوات الاحتلال ثمانية فلسطينيين.

الفائزون بجائزة نوبل للطب ابتكروا لقاح "mRNA"ضد كورونا وتغيير مسار الوباء

حصل عالمان ساعد عملهما الرائد في إنشاء لقاحات كورونا على جائزة نوبل في الطب، وكانوا السبب في تغير مسار الوباء والقدرة في القضاء عليه.

وزير التعليم: نجاح "حكاية وطن" يؤكد انتصار جهود الدولة المصرية رغم التحديات

علق الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى على نجاح مؤتمر "حكاية وطن" قائلا: حكاية وطن أكد انتصار الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رغم كل التحديات الراهنة، مؤكدا أن المؤتمر يعتبر محطة جديدة نحو التقدم والازدهار لبلدنا.