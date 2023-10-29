اليوم السابع
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الأحد، 29 أكتوبر 2023 10:02 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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هيئة الطيران الروسية تقرر غلق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل مجهولين

الأحد، 29 أكتوبر 2023 09:30 م
هيئة الطيران الروسية تقرر غلق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل مجهولين الخطوط الروسية
وكالات

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أعلنت هيئة الطيران الروسية إغلاق مطار محج قلعة بعد اقتحامه من قبل مجهولين قاموا بالتسلل إلى ساحة المطار، وتم على إثر ذلك اتخاذ هذا القرار بصورة مؤقتة أمام رحلات الوصول والمغادرة، بحسب "روسيا اليوم".
 
وذكرت هيئة الطيران الروسية في بيان لها أن هذه التدابير تعتبر سارية إلى أن يعود الوضع في المطار إلى طبيعته.
 
من جهتها، حضرت وكالات إنفاذ القانون إلى الموقع، وتم إعادة توجيه الطائرات التي كان من المفترض أن تهبط في محج قلعة إلى مطارات بديلة.
 
هذا ويجري الحديث عن اقتحام مجموعة من المواطنين لمبنى المطار بعد ورود معلومات عن هبوط طائرة قادمة من تل أبيب وتقل مواطنين إسرائيليين.
 
وكانت السلطات في جمهورية داغستان قد حذّرت سابقا من حصول استفزازات تم نشرها عبر مواقع  التواصل الاجتماعى.
 
إلى ذلك أقدمت السلطات على تشديد الإجراءات الأمنية.






الخطوط الروسية

روسيا

داغستان

موسكو

تل أبيب




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