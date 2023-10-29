مراسلة "القاهرة الإخبارية": تجدد القصف الإسرائيلى على أنحاء مختلفة بقطاع غزة

كتب ــ محمد عبد العظيم

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، بتجدد القصف الإسرائيلي على أنحاء مختلفة بقطاع غزة، موضحة أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المدنيين في غزة.

ويوم الجمعة الماضي، بدأت إسرائيل، عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".

ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.